Mondragon impulsa el cooperativismo digital

BILBAO – El Instituto de Economía Digital Cooperativa de la universidad norteamericana The New School of New York, junto a Mondragon Team Academy (la red de emprendimiento internacional de Mondragon Unibertsitatea) y la Corporación Mondragon han suscrito una alianza formativa para impulsar la promoción del cooperativismo digital a escala mundial y promover el emprendimiento de cooperativas a través de plataformas digitales.

La idea, según Mondragon Unibertsitatea, es la de "generar este tipo de espacios de intercooperación para poder ofrecer opciones de empleo digno y combatir el desempleo a nivel mundial, especialmente en las zonas más afectadas por la pandemia". El acuerdo se ha fraguado en tiempo de confinamiento para "dar una respuesta rápida a la crisis económica y social" derivada del virus.

En esa línea, dado el interés suscitado por la propuesta formativa a la que se han acercado en busca de información unas 1.000 personas, se está valorando la posibilidad de poder ofrecer una segunda edición.