El Congreso aprueba la prórroga de los ERTE para empresas en riesgo de quiebra

Todos los partidos políticos del Congreso, incluido el PP, pero con la abstención de Vox, han convalidado el Decreto Ley que prorroga los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de junio y que, según el Ministerio de Trabajo, no comprometerá el mantenimiento del empleo para las empresas con riesgo de quiebra.



La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado en el Pleno del Congreso que las empresas que estén en riesgo de concurso y se hayan acogido a ERTE por fuerza mayor no estarán obligadas a cumplir con la cláusula de salvaguarda del empleo que les compromete a no despedir a sus empleados durante los siguientes seis meses.



Ha conseguido consenso para convalidar el Real Decreto que prorroga los ERTE motivados por la crisis sanitaria hasta el 30 de junio. La ministra ha dicho que deben ir evolucionando hacia los ERTE motivados por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ETOP).



El Pleno del Congreso ha validado este decreto con 295 votos a favor, ninguno en contra y 55 abstenciones, al tiempo que ha aprobado por unanimidad que sea tramitado como proyecto de Ley para que pueda recibir enmiendas de los partidos políticos.



"No exigiremos a nadie cumplir lo imposible", ha asegurado la ministra, tras recordar que la prórroga de los ERTE conlleva el compromiso de mantener los puestos de trabajo durante seis meses desde el reinicio de la actividad, y que de lo contrario la empresa deberá devolver el importe pertinente.





están destinados a ocupar un lugar central", ha dicho, al tiempo que ha valorado que hayan "logrado aparcar sus legítimas diferencias"Ha recordado queigual que las exenciones a las empresas y las prestaciones por desempleo, si así lo negocian los agentes sociales y lo ratifica el Consejo de Ministros.a los ERTE por causa ETOP que, hasta ahora, habían quedado fuera de estos beneficios. Las exenciones podrán así acomodarse a nuevas situaciones que requieran incentivación y apoyo por parte del Estado", ha asegurado.Díaz ha señalado que los ERTE sony que garantiza un buen uso de los fondos públicos" y ha defendido que utilice como instrumento para acompañar a las empresas que atraviesen dificultades.