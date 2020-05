La plataforma de pensionistas Ados-Consenso aconseja no ir a las concentraciones de los lunes

La plataforma Ados-Consenso/Pensionistas de Bizkaia ha aconsejado no acudir a las movilizaciones en la calle para evitar poner en peligro de contagio del COVID-19 a las personas mayores que son un especialmente colectivo vulnerable ante la enfermedad.

Tras hacerse pública la convocatoria del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia para el lunes, la plataforma Ados-Consenso/Pensionistas de Bizkaia, formada por las asociaciones NAGUSIAK, AJPD, COESPE-Bizkaia y personas y portavoces de la coordinadoras de Bilbao, Abanto, Barakaldo, Muskiz, Sestao y Santurtz, ha indicado en un comunicado que no apoya ese llamamiento a realizar concentraciones, cualquiera que sea la modalidad de las mismas.

"En un momento en el que no se ha conseguido todavía vencer la situación de precariedad sanitaria, creada por el coronavirus, seguimos pensando que no procede poner en riesgo la salud del colectivo más vulnerable", ha reflexionado la plataforma.

La convocatoria de las concentraciones para el lunes "está hecha por un sector del colectivo en nombre de la totalidad, faltando el respeto a la pluralidad que le caracteriza y respondiendo únicamente a intereses ajenos al conjunto de pensionistas y no al momento en que estamos", ha afirmado.

Según ha añadido, "los mayores somos los más afectados, no específicamente por contagios pero si por las consecuencias, pues soportamos peor los posibles tratamientos y con consecuencias mortales, debido a las complicaciones propias de la edad" y por ello han insistido en la recomendación "de no jugar con la salud, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias" y "no acudir, en estos momentos, a ninguna concentración que nos pueda ni siquiera acercar a un posible contagio".