Valentin Cambos, a redondear un estreno sobresaliente

NO ha necesitado mucho Valentin Cambos para colarse en una final como profesional. El zaguero lapurtarra se estrenó en esta Liga Kutxabank y hoy estará en su final, que se disputa a partir de las 15.00 horas en el Bizkaia. Primera opción de txapela a la primera oportunidad. Es la gran revelación de este torneo, pero el propio protagonista es consciente que no ha llegado hasta este encuentro por casualidad. Muchos entrenamientos físicos y de frontón, adaptando su juego para pasar del trinquete a jugar en pared izquierda con la pala. Trabajo y más trabajo que poco a poco va viendo su recompensa. Hoy tendrá la oportunidad de redondear su sobresaliente estreno con los profesionales y para ello contará con el apoyo de Esteban Gaubeka. Sus rivales serán Dan Necol e Iñaki Urrutia, los grandes favoritos de este edición.

Estar en esta final causa sensaciones contrapuestas para Cambos. Por una parte es una sorpresa estar en esta cita. Ni en su guion soñado estaba luchar por una txapela tan rápido, pero al mismo tiempo todo el trabajo realizado estos meses le indicaba que también merecía esta oportunidad. "Es un sueño, pero también me entreno durante la semana muy bien y juego con Esteban, que me ayuda mucho. Es una sorpresa, pero también la recompensa a un esfuerzo", cuenta el lapurtarra, que no solo tiene que realizar los duros entrenamientos físicos y de frontón, también debe hacer muchos kilómetros para desplazarse hasta Bizkaia. Más de cuatro horas en el coche en un mismo día para jugar a este nivel: "El coche es mi mejor amigo. Aunque normalmente me suele acompañar una persona en los viajes".

Cambos entraba en los planes de Innpala desde hace tiempo y en el Open Bizkaia confirmó esas sensaciones. Podía jugar con los mejores y desde la empresa no dudaron en darle la oportunidad. "Jugué en trinquete siete u ocho años y cuando gané el título de campeón mundial en 2019, pensé en intentar venir aquí, pero con el covid no pudo ser. En 2021 me llamaron para entrenar con ellos y no lo dudé. Es un sueño estar aquí. De pequeño veía a Esteban y Pablo jugar por la televisión y ahora estoy jugando con ellos", afirma. Uno de esos referentes tiene gran parte de culpa de que esté en esta final. "Es un gran placer jugar con Esteban. En el primer partido me ayudó mucho porque estaba muy nervioso. Poco a poco me fui sintiendo mejor y el me ayuda mucho porque es un delantero increíble. Está entre los tres mejores del mundo", cuenta. Ahora, con su anterior referente y ahora compañero tratará de sumar su primera txapela.

En la adaptación de Cambos a la nueva modalidad hay muchas horas de trabajo, pero hoy en día todavía reconoce que le faltan aspectos por pulir: "Lo que más me costó fue la zurda y el saque. En el trinquete juego con la zurda, pero bastante menos y el saque lo hacen los delanteros. Aquí es algo fundamental en el juego y si saco bien el partido es más fácil. Hoy ya lo hago un poco mejor, pero sigue siendo difícil". El lapurtarra todavía recuerda la primera vez que tuvo que encargarse del disparo inicial. "Mi primer saque creo que fue falta y luego hice unas doce faltas", comenta entre risas. Aunque ahora poco queda de ese sacador inseguro y su esfuerzo le ha dado la oportunidad de estar a las puertas de una txapela. "Sería increíble lograrla. No quiero ni pensar en ello y va a ser un partido muy duro. Pero vienen muchos amigos y familiares al frontón. Es un sueño, pero primero hay que conseguirlo", concluye lleno de ilusión.

debut de maldonado

Por otra parte, el covid golpeó a la plantilla de Innpala y no tendrá lugar el partido por el tercer y cuarto puesto que iba a enfrentar a Ibarguren e Ibai Pérez con Fusto y Del Río. En su lugar, la empresa celebrará un duelo inédito en el que entrará en acción una nueva cara, Román Maldonado. El delantero argentino disputará su primera partido como profesional respaldado por Gordon y sus rivales serán Ibai Pérez, que jugará en los cuadros delanteros, y Del Río.

El zaguero lapurtarra reconoce que el apoyo de su compañero, Esteban Gaubeka, ha sido decisivo en este torneo