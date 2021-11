Iker Irribarria: "Mi objetivo es sentirme otra vez pelotari y ser constante"

El regreso de Iker Irribarria (Arama, 1996) al Parejas no pudo ser mejor. Venció en su duelo ante Jokin Altuna y Julen Martija y además dejó grandes sensaciones en el campo junto a Beñat Rezusta. Pequeños destellos de aquella pareja que se convirtió en campeona en 2017. Sin embargo, la txapela todavía es algo muy lejano para el guipuzcoano. Sus retos son más cercanos. Después de sufrir una importante lesión de rodilla y caer a las primeras de cambio en el Cuatro y Medio, su primera meta es reencontrarse con su juego, mejorar día a día y por el camino tratar de avanzar en el campeonato. Ya en su segundo partido se encontrará con la combinación favorita para llevarse el triunfo final. Irribarria y Rezusta se enfrentarán el domingo en Azkoitia a Danel Elezkano y José Javier Zabaleta, los actuales campeones.

¿Qué tal en su regreso al Parejas?

—Me encuentro a gusto. Hemos empezado bien el campeonato y eso es importante, también para mí. Me sirve para coger confianza, mantenerme en la dinámica buena y a ver si podemos seguir así.

¿Está en la memoria la lesión sufrida en la rodilla?

—Está totalmente olvidada. Es verdad que he trabajado duro durante toda la lesión. Ha sido duro, todos los días he tenido que ser constante, pero la verdad es que está todo olvidado y ahora tengo la cabeza enfocada en el Parejas. No me acuerdo mucho de ese tema, muchas veces la gente de fuera lo recuerda más que yo.

¿Qué significó volver a jugar en el campeonato después de todo lo vivido?

—Todo el trabajo lo enfocamos para preparar el Cuatro y Medio y no me salieron las cosas. Tuve un golpe grande. Pero hemos vuelto a la competición y estoy a gusto y con mucha ilusión. Sabía que tenía difícil entrar, pero en los últimos partidos la dinámica era buena y estaba muy contento con los partidos que estaba haciendo. Estoy con una ilusión terrible para seguir adelante.

¿Cómo se sintió cuando le dijeron que era uno de los elegidos?

—Lo viví con mucha alegría. Fueron unos días de mucha tensión y no lo supimos hasta el último momento. Cuando me lo comunicaron sentí mucha alegría y la sensación de ver que voy por el buen camino. En marzo me operaron y ahora estoy jugando el campeonato de Parejas. Es una sensación de haber hecho bien el trabajo.

Trabajo en la sombra para llegar a este lugar.

—Sí. No ha sido un trabajo tan duro físicamente, porque al final estamos acostumbrados a entrenar, pero sí que lo ha sido psicológicamente. Son muchas horas solo en casa haciendo ejercicios, en el gimnasio y al final es un rato que te lo llevas tú mismo, un rato en el que te das cuenta que el trabajo lo tienes que hacer tú y bien apoyado por los de alrededor he echado para adelante.

¿Siente que ha aprendido de todo este proceso?

—Siempre hay alguna lección aprendida. A nadie le deseo que pase por esto, pero todo el que lo pasa sale reforzado psicológicamente y físicamente también. No he trabajado solo para recuperar la rodilla, también para trabajar las carencias que tengo y creo que he salido reforzado y bien.

Ahora, ya en el Parejas, ¿qué objetivos se marca?

—No creo que el objetivo pueda ser ganar, está muy complicado. Vengo de una lesión y poco a poco hay que coger el tono también. Para mí el objetivo es ese y hacer buenos partidos con Beñat, con el que todo es mucho más fácil. El objetivo es ese, sentirse otra vez pelotari y ser constante.

Se reencuentra con Beñat Rezusta, el pelotari con el que llegó hasta la txapela.

—Sí, hemos vivido de todo. Hemos jugado dos campeonatos juntos. En uno ganamos la txapela arrasando y en el otro no dimos nuestra talla y al final me quitaron del Parejas. Durante el verano hemos jugado mucho, somos una pareja que nos conocemos mucho no solo dentro de la cancha, también sabemos cómo nos va el entrenamiento, cómo nos gusta enfocar los partidos y eso es importante también. En catorce semanas eso ayuda.

Su siguiente partido será ante Danel Elezkano y José Javier Zabaleta, ¿cómo ve este enfrentamiento ante los campeones?

—José está en un momento muy bueno y es muy complicado ganarle. Se ha visto en los resultados de los últimos partidos que ha jugado, todos los ha ganado y no solo eso, está llevando todo con una constancia increíble y va a ser complicado vencerles. Además, adelante ya se vio en Mungia que Danel tampoco está para perdonar y como regalemos más de la cuenta lo vamos a tener muy difícil.

¿Dónde cree que está la clave para poder hacerles daño?

—Creo que va a ser importante aguantar atrás y a ver si puedo quitarle las pelotas malas a Beñat. Trataré también de dar velocidad con la volea, pero va a ser complicado porque José le da tanto que muchas veces nos quita del sitio él solo. A ver si hacemos daño con la volea y acertamos con la derecha y el gancho para así tener pelota franca y rematar.

Con una victoria ya en su haber se afronta de otra manera un reto difícil como el que tienen.

—Se afronta mucho mejor. Además fue un partido en el que jugamos constante, bien y no nos relajamos en ningún momento. Eso siempre ayuda a la confianza y creo que nos va a servir.

