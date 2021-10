Revancha para Danel y Peio

El pasado Cuatro y Medio de Danel Elezkano y Peio Etxeberria tuvo destinos muy similares. Dos caminos parecidos que murieron al borde de las semifinales. Ambos superaron con garantías su duelo de los octavos de final y en los cuartos se encontraron con los que a la postre serían los finalistas y en ese momento los dos pelotaris más en forma en los duelos individuales. Apretaron al máximo a Erik Jaka y Jokin Altuna, pero al final los favoritos se hicieron con la victoria. El lizartzarra consiguió ganar en un final de infarto y solo un remate que se fue a la chapa dejó al delantero de Zenotz sin avanzar de ronda. Mientras, el amezketarra estuvo contra las cuerdas pero vivió una resurrección en la segunda parte del partido y eliminó al vizcaino. Un año más tarde, los derrotados de aquellos duelos se verán las caras en el Beotibar de Tolosa. El encuentro será el lunes a las 17.30 horas y esta vez sus caminos tendrán diferentes desenlaces.

Elezkano llega sin mucho tiempo para preparar el Cuatro y Medio. Su participación en el Masters CaixaBank se alargó hasta el último partido y eso le hizo perder entrenamientos específicos para la jaula. A cambio, mantuvo ese punto de competitividad extra que solo son capaces de dar los encuentros, más aún cuando son choques definitivos en los que hay txapelas en juego. El zaratamoztarra tuvo que cambiar el chip en poco tiempo, pero no quiere excusas para su estreno en el presente Cuatro y Medio: "Llego bien, sin excusas. Tuve que parar para la final del Masters CaixaBank, pero las sensaciones de los entrenamientos previos han sido positivas", declaró el vizcaino durante la elección de material celebrada ayer en el Beotibar tolosarra y que transcurrió sin incidencias.

Tampoco tuvo los plazos deseados para llegar en las mejores condiciones Peio Etxeberria. El de Zenotz tuvo una lesión que le tuvo en el dique seco y se vio obligado a trabajar contrarreloj para estar en la jaula de Primera. "Después de una lesión no llegas con total seguridad a un campeonato. Menos mal que me ha dado tiempo de hacer varios entrenos y me he encontrado bastante bien", apuntó Peio Etxeberria, que reconoció que quiere dejar cuanto antes atrás todo lo vivido y centrarse exclusivamente en un campeonato que afronta con "ilusión".

Entre los dos pelotaris fue evidente el respeto mutuo y ambos saben que será difícil avanzar a la liguilla de los cuartos. "Peio ha demostrado que es un pelotari de Primera y se ha ganado su puesto a pulso. El año pasado se quedó a un tanto de clasificarse para semifinales. Tengo un partido muy duro por delante. Además de sacar y restar bien, tendré que aprovechar bien las oportunidades que se me brinden", analizó Elezkano. Mientras, Peio Etxeberria destacó el peligro que tiene su rival en los cuadros alegres: "Siempre es un motivación mayor jugar un campeonato de Primera. Me ha tocado un rival fuerte que tiende a esconderse y complica mucho el partido". Dos pelotaris con estilos diferentes, pero con muchas armas para avanzar con garantías en el Cuatro y Medio de Primera.

ELECCIÓN EN DONOSTIA

Durante el día de ayer también tuvo lugar la elección de material correspondiente al duelo de mañana entre Unai Laso y Jon Ander Peña, que tendrá lugar en el frontón Atano III de Donostia. "Será un partido muy duro. En el último partido que me enfrenté a él jugó mucho y a ver si estoy a gusto y que él esté incómodo", comentó el de Bizkarreta Gerendiain. A la hora de escoger las pelotas no hubo ninguna queja y Laso se decantó por un material algo más vivo.

"Peio Etxeberria ha demostrado que es un pelotari de Primera, se ha ganado su puesto a pulso" Danel Elezkano Delantero de Aspe