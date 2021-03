Una reacción con colmillo

Jaka-Martija22

Artola-Aranguren8

Duración: 50minutos de juego.

Saques: 2 de Artola (tantos 5 y 6).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 394 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 13 de Jaka, 2 de Martija y 1 de Artola.

Errores: 1 de Jaka, 3 de Martija, 4 de Artola y 3 de Aranguren.

Marcador: 7-1, 8-1, 8-2, 12-3, 13-3, 20-4, 21-7, 21-8 y 22-8.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la liguilla de los cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Santi Brouard de Lekeitio. Encuentro a puerta cerrada. En el primer partido, Salaberria-Oier Etxebarria ganaron a Zubizarreta III-Uriondo (22-7). En el tercero, Egiguren V-Tolosa vencieron a Artega II-Erasun (10-18).

bilbao – Hace cuatro jornadas Erik Jaka y Julen Martija estaban hundidos en la clasificación del Parejas. Solo una victoria en su haber y con futuro muy negro en el campeonato. Tocados, pero para nada hundidos. Los de Aspe se agarraron a los números, a mantener viva la esperanza mientras las matemáticas no dijeran lo contrario y cuatro semanas después su situación ha dado un vuelco completo. Cuatro victorias consecutivas hacen que no solo tengan la clasificación en la mano y dependan de sí mismos, también podrían clasificarse con una jornada de antelación si Joseba Ezkurdia y Ladis Galarza no ganan en su encuentro de mañana. El partido de ayer ante Iñaki Artola y Aitor Aranguren fue el ejemplo de la transformación de Jaka y Martija. Son una pareja completamente diferente a la que arrancó el Parejas. El lizartzarra acaba a la mínima opción y el etxeberritarra cada vez goza más la pelota. Poco pudieron hacer los de Baiko, que se fueron con un doloroso 22-8 y quedaron eliminados.

En esa reacción tiene mucha culpa el acierto que está mostrando Jaka en las últimas jornadas. Con juego o sin él, el lizartzarra no se esconde nunca. Su juego es el remate, buscar el tanto a la mínima ocasión y no se acobarda a la hora de tomar riesgos. Siempre a centímetros de la chapa. El campeón del Manomanista alargó su exhibición de la semana pasada y comenzó el partido ante Artola y Aranguren de forma arrolladora. Nueve de los primeros doce tantos de la pareja fueron suyos (12-3). Utilizó toda clase de remates, pero sobre todo fue la velocidad que le imprimió a la pelota lo que destrozó el partido.

No hubo mucha más historia en el encuentro. Jaka y Martija mantuvieron su ritmo y el lizartzarra no falló su primera pelota hasta el 20-4. A partir de ahí, Artola y Aranguren maquillaron algo el marcador, pero ya fue demasiado tarde y los de Aspe sumaron un triunfo de mucha importancia.

partidos en eibar La decimotercera jornada del Parejas continúa hoy en Eibar (18.00 horas). Será un nuevo encuentro decisivo pero a diferencia del de ayer, estará en juego el pase directo a las semifinales. Jokin Altuna y Jon Mariezkurrena se miden a Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu. Una victoria dejaría al vencedor con pie y medio en la siguiente ronda.

Triunfos para Gaubeka-Gordon y Fusto-Del Río. El Open Bizkaia arrancó ayer en Bilbao con dos encuentros. La principal novedad era ver en acción al aficionado Cambos, que se unió a Necol en su primer partido con los profesionales. El zaguero jugó bien, pero falló demasiados saques y eso ante una pareja como Gaubeka y Gordon, grandes favoritos, se paga caro. Los colorados terminaron ganando 3-2. En el otro encuentro, Fusto y Del Río se impusieron por 3-1 a Ibarguren y Urrutia. Los vencedores sumaron mucho en el que fue su primer partido compartiendo gerriko. La semana que viene entrará en acción el otro palista invitado: Maldonado.

cambos debuta en el open bizkaia

pala