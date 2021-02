Urrutikoetxea e Imaz pierden ante Altuna y Mariezkurrena

Urrutikoetxea-Imaz 14

Altuna III-Mariezkurrena II 22

Duración: 54:17 minutos de juego.

Saques: 1 de Urrutikoetxea (tanto 2) y 2 de Altuna III (tantos 2 y 13).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 437 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 3 de Urrutikoetxea, 3 de Imaz, 11 de Altuna III y 3 de Mariezkurrena II.

Errores: 3 de Urrutikoetxea, 4 de Imaz, 3 de Altuna III y 3 de Mariezkurrena II.

Marcador: 1-0, 2-1, 3-3, 5-4,6-8, 7-9, 8-10, 8-11, 9-15, 11-16, 12-18, 13-19, 14-21 y 14-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la liguilla de los cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Beotibar de Tolosa. Encuentro a puerta cerrada.

A Mikel Urrutikoetxea y Ander Imaz el partido ante Jokin Altuna y Jon Mariezkurrena se les hizo demasiado largo. Les faltó dar continuidad al buen juego mostrado en la primera parte y acabaron perdiendo por 14-22. Los de Baiko pelearon hasta el último pelotazo, pero unos pocos errores dieron una pequeña ventaja a sus rivales y estos dejaron claro por qué son una de las parejas favoritas a pasar a las semifinales. El delantero de Amezketa hizo mucho daño a sus rivales con sus remates y les tuvo todo el rato en movimiento. Mientras, el guardaespaldas de Aspe fue de menos a más. Dejó las dudas iniciales de lado y con esa versión sólida que le está haciendo brillar en este campeonato, terminó dominando al de Oiar-tzun con claridad. Con este resultado, Urrutikoetxea e Imaz se sitúan sextos en el parejas y Altuna y Mariezkurrena dan otro importante paso hacia la clasificación colocándose en la cabeza de la tabla, empatados con Elezkano II-Zabaleta y Olaizola II-Rezusta.

A pesar de la derrota, en el juego de Urrutikoetxea e Imaz aparecen ya muchos brotes verdes. Los fantasmas del inicio están espantados con creces y ya están plenamente asentados en la cancha. El zaratamoztarra recupera las viejas costumbres de ser un estilete en los cuadros alegres y el oiartzuarra cada vez goza más con su derecha. El lunes, en la primera parte del encuentro Imaz supo encontrar la izquierda de Mariezkurrena con frecuencia y eso permitió a los colorados aguantar en el encuentro. Sin embargo, en la segunda parte del choque y después de una mala caída en la que se pudo hacer mucho daño, Urrutikoetxea no mostró tanto colmillo y el zaguero guipuzcoano empezó a sufrir por el peso del partido.

Mientras los colorados aguantaron a buen nivel, el marcador estuvo igualado. Imaz enseñó la espalda a Mariezkurrena y Urrutikoetxea supo defenderse a la perfección de los siempre imprevisibles remates de Altuna. Además, el zaratamoztarra también hizo daño en las distancias cortas y la pareja de Baiko llegó a mandar por 5-3 tras una parada fantástica del vizcaino. Los de Aspe se agarraron al encuentro con el talento del amezketarra y subieron una marcha más justo antes del primer descanso para irse hasta el 8-12.

A partir de ahí nada les salió a los colorados. Altuna cogió el peso de la pareja y no paró de castigar a la mínima oportunidad. Urrutikoetxea sufrió una aparatosa caída al tratar de salvar un gancho de Altuna y tras ese incidente su presencia en el juego disminuyó. Ese pequeño bajón fue suficiente para que los azules rompieran definitivamente el choque, pero Urrutikoetxea e Imaz no tiraron la toalla y pese no estar acertados pelearon cada tanto para maquillar el resultado final. Cada tanto es oro en el Parejas y los de Baiko buscaron hasta el último posible.