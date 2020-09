Los delanteros se completan

Urrutikoetxea-Irribarria 22

P. Etxeberria-Albisu1 3

Duración: 50:40 minutos de juego.

Saques: 1 de Urrutikoetxea (tanto 3) y 2 de P. Etxeberria (tanto 11 y 13).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 389 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 7 de Urrutikoetxea, 5 de Irribarria y 3 de P. Etxeberria.

Errores: 3 de Urrutikoetxea, 5 de Irribarria y 7 de Albisu.

Marcador: 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 4-2, 4-3, 6-3, 6-5, 15-5, 15-7, 8-7, 20-8, 21-8, 21-13 y 22-13.

Apuestas: Se cantaron posturas de salida de 100 a 60 a favor de P. Etxeberria-Albisu.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la liguilla de cuartos de final del Masters CaixaBank de la LEP.M disputado en el frontón Santi Brouard de Lekeitio. 120 espectadores. En el primer partido, Bakaikoa-Erasun ganaron a Elordi-Tolosa (11-22).

Lekeitio – La búsqueda duró once jornadas. El tiempo que Mikel Urrutikoetxea e Iker Irribarria tardaron en sumar su primera victoria del Masters CaixaBank. El Santi Brouard de Lekeitio les enseñó el camino a seguir en lo que resta de torneo, en el que no disponen ya de opciones de seguir con vida para la liguilla de semifinales. La solidez, esa tarea pendiente, besó en los labios al dueto de delanteros y la tormenta perfecta se cebó con Peio Etxeberria –sustituto de Erik Jaka, lesionado– y Jon Ander Albisu. Los azules tuvieron demasiados nubarrones como para conquistar un punto que les habría mantenido en la estela de los cuatro puestos altos de la tabla. Naufragaron, barridos por la marea y por un dueto globalmente mejor. El ataundarra acabó con ocho fallos en su cuenta y el delantero de Zenotz no tuvo demasiada presencia en ataque. Mala señal.

Lo cierto es que Urrutikoetxea, determinante, e Irribarria funcionaron como pareja. Era su deuda. Un buen cóctel. Molotov. El zurdo de Arama se sintió cómodo con el material y despachó a su homólogo, uno de los grandes en los cuadros largos, con autoridad. El campeón del Manomanista erró cinco pelotazos, pero sumó otro repóquer de tantos. Asimismo, debido a la salida de los cueros, el delantero de Zaratamo tampoco tuvo demasiadas opciones en los primeros compases; sin embargo, después se mostró activo y entonado. Dieron velocidad al cuero y jugaron con sentido. De hecho, mantuvieron el dominio del choque sin apenas fisuras desde el 1-1. En definitiva, hicieron un partido completo. La mejoría del experimento de Aspe y Baiko Pilota cristalizó sobre el tapete negro de Lekeitio. Los dos pelotaris, ganadores, ya reconocen su reflejo en el espejo.

Monopolizado el inicio en los cuadros largos, los problemas de Albisu para manejar el material abrieron las primeras distancias en el luminoso: del 4-3 al 6-3. Dos errores de Urrutikoetxea-Irribarria restañaron la herida, pero otro fallo de Jon Ander abrió una tacada de nueve tantos colorados. Los delanteros olieron la sangre. Mikel se entonó en los cuadros alegres y asumió el mando cerca del frontis; mientras que Irribarria, consciente de la peligrosidad de su zurda, sacudió a la pelota. Albisu no se amoldó y Etxeberria vivió casi inédito ese tramo (15-5).

Así, el enfrentamiento se fue diluyendo. Sólidos, los delanteros recibieron una parada al txoko de Peio y a Iker se le escapó un zurdazo (15-7). Fue un espejismo, porque se recuperó con un latigazo atrás. Se fueron 20-7 y 21-8. A partir de ese instante, Peio y Albisu lograron una tacada de cinco tantos para maquillar el resultado. Resolvió Urrutikoetxea con un derechazo (22-13). Nunca es tarde.

Salaverri, negativo en la pcr Por otro lado, la PCR realizada al pelotari Rubén Salaverri, en situación de aislamiento por haber estado en "contacto estrecho" con un caso positivo por covid-19, tuvo un resultado de negativo. El zaguero de Fuenmayor continúa en estado asintomático y se seguirá el protocolo marcado por las autoridades sanitarias.