Los Bisons, subcampeones con honores

Bisons Eclub, el primer equipo vizcaino en competir en la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), no pudo poner el broche de oro a su magnífico estreno en la afamada Superliga, la competición más importante de League of Legends a nivel estatal, al perder por un contundente 0-3 contra Fnatic TQ en la gran final disputada este miércoles en el auditorio Cartuja Center de Sevilla ante más de 2.000 fans. Por encima de los 55.000 seguidores, asimismo, se situó el canal oficial de la LVP durante la batalla final por un título que no logró adjudicarse el conjunto bilbaino.

Fnatic, uno de los equipos más importantes de Europa que ha aterrizado este año en la Superliga de la mano de Team Queso en busca de un título que hizo suyo en la capital hispalense, se mostró intratable desde el arranque. Con un 8-0 de entrada en el primer mapa, no dio opciones a los Bisons en una partida inicial que sumó a su casillero con suma autoridad. El favoritismo del que gozaba de antemano Fnatic TQ no hizo sino multiplicarse, a pesar de que si algo habían demostrado a lo largo de la temporada los pupilos de Pablo Marhoder Menéndez era una envidiable capacidad competitiva que les sirvió para ir rompiendo todos los pronósticos hasta alcanzar la final.

El segundo mapa, sin embargo, volvió a poner de manifiesto la fortaleza de un rival que no hizo prisioneros en la grieta. Si contundente fue el resultado de la primera contienda, aún más llamativa fue la manera en la que Fnatic TQ se hizo acreedor de un 0-2 que puso definitivamente contra las cuerdas a los vizcainos, quienes no pudieron tener dos mapas más desfavorables en su primera puesta en escena lejos del Euskalduna de Bilbao. Solo quedaba apelar a la épica para opositar a una remontaba que se antojaba más que complicada y trataron de hacerlo los bisontes, que el pasado 28 de febrero consiguieron imponerse a los chicos de Crusher para romper así la imbatibilidad de un equipo que no bajó el pie del acelerador en ningún momento.

No dio síntoma alguno de duda, ni debilidad un intratable Fnatic TQ que, advertido del peligro del cuadro bilbaino, se empleó a fondo para demostrar por qué finalizó la fase regular del campeonato en primera posición con un récord de 16-2 nunca antes visto. Verdugos también del FC Barcelona en el cruce directo por alcanzar la final de Sevilla, los nuevos campeones de la Superliga tras suceder en el trono al equipo malagueño de los Giants volvieron a salir a por todas en el tercer mapa. Decidido a llevarse el título por la vía rápida, Fnatic TQ se mostró intratable. Intentaron alargar aun así la final por todos los medios posibles los Bisons, quienes trataron de soñar con lo imposible, pero esta vez no fue posible.

Derrotados sin paliativos, los vizcainos no tuvieron opciones de poner la guinda a un espectacular debut en la Superliga que les ha convertido en el equipo de moda del campeonato. Se vio reflejado en el gran apoyo que recibieron en Sevilla por parte de los fans que se dieron cita en el Cartuja Center. La final, en el plano ambiental, sirvió para recuperar el público presencial dos años después. Con el cartel de no hay entradas colgado en el intervalo de una sola semana, la batalla final por el título se desarrolló en medio de una tremenda expectación al tratarse de una de las ediciones más seguidas y comentadas de la historia, en la que la escuadra bilbaina se ha consagrado en tiempo récord como un equipo de referencia a nivel deportivo y de marca.



CRECIMIENTO CONSTANTE



La Superliga, que tocó a su fin en el split de primavera, sigue creciendo sin parar hasta el punto de que la LVP ha superado los 18.000 espectadores de media esta temporada a través de su canal, ganando casi 40.000 seguidores respecto a la edición anterior. A tan destacadas y reveladoras cifras, además, hay que añadir las que han sumado en sus retransmisiones en directo creadores de contenidos y, al mismo tiempo, dueños de equipos como Ibai Llanos. El archiconocido streamer bilbaino, junto al futbolista Gerard Piqué, fundó de cara a esta campaña Finetwork KOI, un equipo de esports concebido con el objetivo de pelear por un título del que le apartó Bisons en la ronda de cuartos de final.

Bajo la condición de subcampeón del torneo, el equipo fundado por un grupo de empresarios vizcainos tendrá el privilegio de competir próximamente en el European Masters, competición al estilo de la Champions League. En tan destacada cita continental estarán presentes, junto a Bisons, los mejores equipos del panorama europeo, quienes buscarán reinar en un campeonato que comenzará el 4 de abril y finalizará el 8 de mayo.