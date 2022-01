Koi supera a Bisons en una jornada para recordar

Los Bisons, equipo bilbaino de esports que debuta esta temporada en la Superliga, campeonato oficial de League of Legends a nivel estatal organizado por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), no pudieron repetir victoria en la segunda jornada. Después de imponerse con autoridad al conjunto granadino de G2 Arctic en el debut, los bisontes cayeron derrotados anoche a manos de Koi, el equipo más mediático de la competición al estar también de estreno bajo la propiedad del estreamer bilbaino Ibai Llanos y del futbolista Gerard Piqué.

El duelo en las pantallas se resolvió a favor de Koi, uno de los favoritos al título y que apenas dio opciones a Bisons en un partido en el que los catalanes se mostraron inabordables tras superar en la jornada inaugural al F.C. Barcelona en solo veinte minutos. Con dos triunfos en otras tantas contiendas, los pupilos de Ibai y Piqué se sitúan así al frente de una clasificación que proyecta al cuadro vizcaino con una victoria y una inapelable derrota sufrida en una jornada, aun así, para el recuerdo.

El día, no en vano, arrancó con un recorrido en un autobús inglés reacondicionado por las calles de Bilbao con el objetivo de dar a conocer el club a la ciudad. Con la presencia de DEIA dentro de un autobús que contaba en su interior con sofás, pantallas y un equipo de música de lo más pintoresco, dos coches oficiales del club se encargaron de escoltar a una comitiva liderada por Gorka Arrinda y que hizo tres paradas simbólicas con salida y llegada en el Palacio Euskalduna. Los jugadores de Bisons, junto a influencers, se trasladaron primero hasta la Diputación Foral de Bizkaia para fotografiarse con el icónico edificio de fondo, acción que repitieron acto seguido en el ayuntamiento de Bilbao, así como frente al Guggenheim antes de regresar a un Palacio Euskalduna en el que los jugadores entrenados por Pablo Marhoder Menéndez hincaron el diente sin suerte a la segunda jornada de la Superliga.

DEPORTIVIDAD



Lo resolvió por la vía rápida Koi, pero plantó la batalla que pudo Bisons. "Perdimos, sí. Pero fieles a nuestro estilo. La Marhoderneta sigue en marcha. Partidazo, Koi", escribió con total deportividad la cuenta oficial de un club que ya es una realidad en los esports y que, a pesar de la derrota de ayer jueves, amenaza con dejar su impronta en un campeonato compuesto por diez equipos y que tiene una duración de tres meses dividido en dos vueltas. La primera finalizará el próximo 2 de febrero, mientras que la segunda se desarrollará entre el 10 de febrero y el 10 de marzo con Bisons dispuesto a aspirar a todo.

No se pone límites el equipo bilbaino, que reunió a más de 45.000 espectadores en el Twitch oficial de la LVP en su debut contra G2 Arctic y cuyo partido ante Koi siguieron 29.000 personas a través de una plataforma en la que ha aterrizado con fuerza Bisons, que se medirá el lunes, a partir de las 19.00 horas, a Team Heretics.