Jon Rahm quiere asaltar Valderrama

Jon Rahm quiere saldar la cuenta pendiente que tiene con el campo de Valderrama, donde desde hoy jueves se disputa el Andalucía Masters. El de Barrika fue segundo en su última participación en el torneo en 2019 y el mal sabor de boca con el que acabó el domingo el Open de España le lleva a querer revancha en el escenario donde comenzó la afición al golf de su familia en la Ryder Cup de 1997. Poco después, Rahm cogió su primer palo y ahora regresa al emblemático y exigente campo gaditano convertido en número 1 del mundo y en reclamo de un torneo que crece con su presencia.

"Aquí hay que venir a jugar bien al golf, no solo a pegarle fuerte a la bola", comentó el barrikoztarra sobre un campo complicado de calles estrechas y expuesto al viento, "que te obliga a adaptar tu juego" y que no permite fallos importantes porque los penaliza mucho. "He jugado muchas veces en este campo y creo que es el más difícil al que me he enfrentado", dijo Rahm, que firma "acabar con -5 porque me extrañaría mucho, sobre todo si sopla el viento, que alguien pueda ir más bajo que eso". Valderrama está considerado el Augusta National de Europa y su bien ganada fama hace que Jon Rahm se haya comprometido a "hacer todo lo que pueda y hablar con quien haga falta" para que recale en el campo gaditano un futuro torneo cosancionado por el PGA Tour y el European Tour de los que se quiere fomentar tras el acuerdo entre ambos circuitos.

Ayer miércoles fue día de práctica para pasar revista al campo y del tradicional Pro-Am en el que se dejaron ver estrellas del deporte como Luis Figo y Pau Gasol, que se ha enganchado al golf hace apenas año y medio y ya muestra buenas maneras con su swing. Rahm pudo departir un rato con el recientemente retirado pívot, que lanzó elogios al golfista de Barrika. "Tiene el carisma y los valores para ser un referente del deporte. Es un jugador que llega a la gente y engancha", aseguró Gasol.

Jon Rahm compartirá partido hoy y mañana con Rafa Cabrera, el ganador del Open de España, y Matthew Fitzpatrick, uno de los miembros del último equipo europeo de la Ryder Cup. Adri Arnaus, segundo en Madrid la semana pasada, el ex número 1 del mundo Martin Kaymer o el austriaco Bernd Wiesbger, otro jugador de la última Ryder, son otros participantes de un torneo en el que defiende título el estadounidense John Catlin.