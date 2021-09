La 'Sotera', el orgullo de un pueblo

La Bandera de La Concha volvió a producir un estallido de emociones una vez concluida. La catarata de sentimientos fue evidente en las tripulaciones que habían peleado por el título hasta la última palada y en la cuadrilla santurtziarra la explosión de alegría fue inmensa. A la felicidad lógica de haber ganado la regata más prestigiosa, se unió el logro de traer la bandera al pueblo 36 años después. Ese objetivo fue una motivación más para los remeros de la Sotera. El club, engalanado de fotos en blanco y negro de títulos pasados, estaba carente de recuerdos más presentes y ayer domingo el morado de Santurtzi volvió a ser protagonista.

Santurtzi recibe a los campeones de la 'Sotera'. Fotos: Oskar González y Borja Guerrero



Santurtzi hace historia en La Concha. Vídeo: Pablo Viñas

Todos los años hemos ido dando pasitos adelante yAhora ya tenemos Concha, liga y todo lo que venga por delante",La emoción fue evidente y a más de un remero se le escapó alguna lágrima. Ganar la Bandera de La Concha es el mejor fruto para muchos meses de trabajo enfocados en dos días concretos. "Cuando nos han dicho que habíamos ganado se han venido muchos sentimientos a la cabeza., añadió

La alegría fue máxima entre todos los integrantes de la Sotera y el sentimiento de haber hecho historia dentro del club morado estuvo presente en todo momento. "Es una ocasión única. Desde el 85 no se ganaba una Bandera de La Concha y estamos dando color al club. Ser parte de esa pintura que da color al club es un sueño", apuntó Yeray Cayón. Es otro logro más para una embarcación que hace no tanto tiempo vagaba por la ARC-1 y ahora está en lo más alto del remo, un éxito que no solo tiene su efecto en el agua, también en tierra, devolviendo el morado de Santurtzi a un puerto que hacía mucho que no vivía la emoción de esta afición. "Hemos hecho el trabajo lo mejor que hemos podido saber y lo que hay que hacer es disfrutar. Al aficionado de Santurtzi le diría que se manifieste sin miedo porque nunca se sabe cuando puede ser la última", declaró Iker Zabala.





La afición morada festejó a lo grande el éxito en La Concha. Foto: Borja Guerrero

La victoria llegó en una regata dura, en la que los dos equipos tuvieron que exprimirse al máximo y Santurtzi acabó tirando de "corazón" para sacar adelante la regata, como expresó Cayón. "Sabíamos que la clave iba a estar en pequeños detalles y ha sido una regata muy igualada. Teníamos que dar nuestro cien por cien porque si no era prácticamente imposible ganar. Hemos hecho una regata perfecta y nos hemos llevado la bandera", comentó Ander Zabala. La regata se decidió en los metros finales, pero durante toda la regata Santurtzi supo tener sangre fría para atacar en el momento decisivo. "La clave ha estado en no perder la cabeza y en no hipotecar. Sabíamos que a partir del minuto 18 llegaríamos los dos equipos justos y ahí los detalles contarían. Hemos llegado un poco más enteros, hemos aprovechado la pequeña ola que había dentro de la bahía y ahí se ha roto la regata", analizó Gorka Aranberri.





