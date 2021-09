El Zuazo comienza la liga ante el Porriño

bilbao – El Zubileta Evolution Zuazo comienza esta tarde (18.00 horas) su décima temporada consecutiva en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano estatal. Las rojinegras pondrán fin a seis semanas de accidentada pretemporada, puesto que se ha saldado con cinco lesionadas, e intentarán comenzar el curso sacando dos importantes puntos en Pontevedra. Enfrente tendrán a un Porriño que se ha sabido mover muy bien en el mercado –se ha hecho con los servicios de la exfabril Maider Barros, extremo zurda–, que ha logrado una plantilla compensada y un bloque compacto y que quiere dar un paso arriba en la clasificación. Ante ello, el rendimiento del Zuazo será toda una incógnita, puesto que el conjunto entrenado por Joseba Rodríguez sufrió una pequeña revolución este verano, con la salida de piezas clave como Ainhoa Hernández, June Loidi y Maddi Aalla. Por contra, incorporó cuatro caras nuevas –Meriem Ezbida, Paula García, Izei Permach y Estitxu Berasategi– que, aunque muy competentes, carecen por el momento del peso de las salidas.

Así pues, todas las quinielas colocan al Zuazo entre los favoritos al descenso. En una temporada donde las fuerzas se han nivelado y ha regresado el formato habitual: 14 participantes, una única fase y dos vueltas, serán cuatro los equipos que pierdan la categoría. Sin embargo, la capitana rojinegra Esti Velasco no quiere mirar a las apuestas y aboga por comenzar el curso sin marcarse propósitos concretos: "Hemos decidido empezar sin objetivos para no tener ninguna presión, pero tampoco nos ponemos límites. Todo lo que podemos hacer lo haremos, por supuesto; pero tranquilas, sin presión. Porque cuando jugamos sin presión es cuando realmente jugamos bien". A pesar de tener tan solo 24 años, la extremo lleva 15 temporadas defendiendo la camiseta del Zuazo puesto que arribó a la entidad barakaldarra en edad benjamín, por lo que ha vivido numerosas etapas. Por este motivo, aunque reconoce que este verano el club ha vivido una pequeña revolución que le ha hecho perder renombre, conseguirá salir adelante: "Esta temporada tenemos unas cuantas incorporaciones, pero se han integrado muy bien y nos ha quedado un grupo muy majo. Por el momento las sensaciones son buenas tanto dentro como fuera del campo". Y es que el Zuazo volvió a apostar por las nuevas promesas, conformando una de las plantillas más jóvenes de la categoría. No obstante, es la central Alba Sánchez quien, a sus 26 primaveras, lleva el cartel de la experiencia.

De esta forma, esta tarde el Zuazo comenzará una nueva campaña y lo hará con el bagaje de una pretemporada tan accidentada como irregular. De seis amistosos, tres se saldaron con victoria –ante el Beti-Onak (36-32), Gracia Sabadell (34-21) y Unicaja Banco Gijón (25-22)– y tres acabaron en derrota -dos ante el Bera Bera (26-38 y 32-26) y una ante el Gijón (27-30)-. Sin embargo, la verdadera prueba comienza esta tarde, en Porriño, con los dos primeros puntos ligueros en juego.

Salidas a Bera Bera A pesar de que la calidad de las plantillas de la Liga Guerreras Iberdrola se ha nivelado tras el mercado estival, hay algo que nunca cambia temporada tras temporada: el Super Amara Bera Bera es el principal candidato al título. Con permiso del Elche, Guardés y Ro Casa, el conjunto donostiarra tiene todas las papeletas para seguir aumentando sus cifras. Esas que le han otorgado el trofeo de campeón en siete de las últimas nueve campañas. Así pues, el Bera Bera suplió las bajas de Renata Arruda, Manu Pizzo y Nekane Terés con dos fichajes procedentes del Zuazo: la guardameta Maddi Aalla, que la temporada pasada protagonizó unos números de escándalo; y la lateral June Loidi, que otorgó al club rojinegro muy buenas prestaciones defensivas.