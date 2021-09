Kerman Lejarraga apunta a Europa: "Hay Kerman para rato"

Kerman Lejarraga conversó con EFE antes de enfrentarse al francés Dylan Charrat por el Campeonato de Europa del peso Superwélter este sábado en Pabellón de la Vall d'Hebron, Barcelona.

Lejarraja, con un récord profesional de 35 victorias -25 de ellas por la vía rápida- y solo dos derrotas, asegura haberle pillado "otra vez el gusto" al boxeo tras una de las "mejores decisiones" que ha tomado en su carrera deportiva. Ibon Larrinaga es ahora su preparador después de que Kerman y Txutxi del Valle, entrenador que lo acompañó desde el campo amateur, separases sus caminos.

El púgil aseguró que va a "ir con todo" a recuperar el cetro continental, pero en esta ocasión en la categoría Superwélter. Ya se colgó la máxima distinción europea Wélter en el año 2018. El 'Revólver de Morga' espera "motivado" el momento de acortar la diagonal que separa su esquina de la de Charrat, coaspirante al título e invicto con un récord de 20 victorias y seis nocáuts.

Tras las dos derrotas ante el ruso David Avanesyan y subir de categoría en busca del título que dejó vacante el español Sergio García, Lejarraga lanzó una advertencia: "Hay Kerman para rato".

¿Cómo lleva la preparación?

"La verdad es que muy bien, ha sido un cambio en mi vida.. el cambio de equipo. Estoy motivado y súper contento. Es un camino que he disfrutado y pese al resultado, a seguir en esto y disfrutando. Le he pillado otra vez el gusto".

No conoce la derrota desde que ha subido al superwélter, ¿se debe esto al cambio de categoría y no tener que recortar tanto peso?

"Más desde que he cambiado de equipo. Desde mi última pelea decidí cambiar. El peso también lo llevo mucho mejor, pero el cambio de equipo ha sido lo mejor que he hecho, de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera".

Con el cambio de Txutxi del Valle por Ibon Larrinaga en su esquina, ¿han variado muchas cosas en su preparación y en su día a día?

"Sí, me he ido a Morga, a casa de mi madre con mi familia a aislarme. He entrenado en otro gimnasio con gente también que me ayuda y muy contento la verdad. Corriendo por montañas, en las alturas... como quien dice".

Charrat solo tiene seis noqueados en veinte victorias, a priori podríamos decir que no es un pegador,¿qué cree que le puede plantear sobre el cuadrilátero?

"La verdad es que no tengo ni idea, me parece un 'boxeadorazo' y aunque no tenga noqueados no quiere decir que no pegue, lleva la distancia, te boxea bien... es lo que hay. Nosotros vamos a jugárnosla, somos los favoritos y eso es lo que me motiva y lo que me gusta la verdad".

Charrat, pese a que está invicto, lleva casi dos años sin pelear, ¿cree que puede acusar esa inactividad?

"Hasta que no llegue el día del combate no sabemos nada, hasta que no suene la campana no sabemos lo que nos podemos encontrar".

Viene de una pelea dura frente a Jez Smith, ¿cómo afronta esta oportunidad por el cinturón?

"Motivado, la verdad, necesitaba cambios. Cambié de entrenador, cambié de equipo... me he rodeado de la gente que yo quiero y eso me hace sentir seguro. Ahora estoy tranquilo, vamos con todo. Sea lo que sea voy a disfrutar un montón el momento".

Jez Smith ha declarado que quiere la revancha, ¿esa posibilidad está en la mesa?

Claro, yo ahora mismo me enfrentó a Charrat, pero yo le dije que si ganaba, adelante. Vamos contra él.

Si vence a Charrat, sería el primer vasco en ser campeón de Europa tanto en wélter como en superwélter, ¿cómo afronta eso?

"Yo el cinturón ya lo tengo prometido que se lo voy a dar a una persona y eso me motiva más todavía. A mí el hecho de ser o no ser me da igual".

En una entrevista con EFE hace dos años comentó que no tenía como objetivo principal ir a por el título mundial ¿sigue siendo así?

Disfruto de este camino, lo que venga pues lo cojo, junto a mi equipo: Ibon (Larrinaga), Heder (Gómez) e Iker (Jaureguí). Estoy contento, lo que venga bien recibido es, sean las peleas que sean y las oportunidades que sean. Hay Kerman para rato, aunque las últimas peleas no me hayan gustado. He hecho el cambio que he necesitado".