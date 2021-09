Joseba Rodríguez, 'Haíto': "Nos dan como candidatas al descenso, pero podemos puntuar contra cualquiera"

El Zubileta Evolution Zuazo inicia el próximo sábado una nueva andadura por la Liga Guerreras Iberdrola. Lo hará en el feudo del Porriño (18.00 horas) y tras una pretemporada accidentada. Y es que además de las importantes salidas de Ainhoa Hernández, June Loidi y Maddi Aalla, su columna vertebral la pasada temporada, el conjunto rojinegro ha sufrido cinco lesiones que han mermado su preparación. Así, Naia Puigbó, Izei Permach, Maddi Bengoetxea, Ana Arozamena y Ari Blázquez no estarán en el comienzo de un curso en el que el Zuazo intentará callar esas voces que le colocan entre las cuatro posiciones (de 14 equipos) de descenso directo.

Comienzan la liga el próximo sábado, ¿cómo está el equipo?

–Peor de lo que nos gustaría porque ha sido una pretemporada accidentada, con muchas lesiones, lo que ha hecho que no podamos entrenar con la calidad que quisiéramos no solo por la falta de gente, sino porque además las jugadoras sanas van acumulando un cansancio extra que no estaba en los planes. Eso nos hace llegar en peores condiciones al inicio de liga. No digo mal, pero no ha sido la pretemporada soñada, desde luego.

¿Ninguna de las lesionadas llega al partido?

–No. Vamos a ir a Porriño con cinco bajas y eso hace que viajemos solo con diez jugadoras de la primera plantilla. Vamos a tener que tirar del filial y del juvenil.

¿Y cómo se plantea un inicio de liga tan accidentado?

–Tenemos el partido contra el Porriño, que tiene un plantillón y, tal y como ha dicho su propio entrenador, espera meterse en el grupo de arriba, pelear por los puestos europeos y jugar la fase final de la Copa. O sea, quieren dar un salto en la clasificación porque en las dos últimas temporadas han estado en la parte baja y la verdad es que tienen plantilla para hacerlo. Así que vamos allí como no favoritas, pero tenemos posibilidades de puntuar aunque tengamos que hacer un esfuerzo extra porque vamos sin fondo de armario.

Y luego en la segunda jornada reciben a un Elche (sábado 18, 19.00 horas) favorito a todo.

–Sí, luego jugamos en casa contra el Elche, que viene de ganar la Copa y ha dado una paliza al Bera Bera, que es el candidato a la Liga, en la Supercopa. Ese será un partido más lejos de nuestro alcance, entonces tenemos todas las esperanzas puestas en el encuentro del Porriño. Es decir, aunque no vamos a tirar el partido contra el Elche, vamos a ir al 100% para traernos algo de Galicia. Vamos a exprimir al máximo las fuerzas contra el Porriño.

Esta temporada, en la que descienden cuatro equipos, se prevé complicada.

–Sí. Además, siendo un equipo al que todo el mundo coloca en la parte baja de la tabla, todos los partidos van a ser duros. Porque cuando juguemos contra equipos de arriba todos dirán que es un rival inalcanzable y que no tenemos nada que hacer. Y cuando nos toque contra un equipo de los de abajo, dirán que es un partido a vida o muerte.

¿Y cómo se gestiona eso?

–Pues sin relajarse ni un solo partido. Creo sinceramente que podemos puntuar en todos. Estoy convencido de ello. Pienso que, jugando al 100% somos capaces de pelear hasta el final contra cualquier rival, ya lo demostramos el año pasado en Donostia ante el Bera Bera. Pero es cierto que esta temporada vamos a tener que ser super constantes si queremos ganar cualquier partido.

Todas las quinielas les colocan entre los candidatos al descenso.

–Sí, pero tampoco le hago mucho caso a las quinielas porque quienes las hacen no están en el día a día ni de mi equipo ni de los demás. Muchas veces te guías por las sensaciones de la temporada pasada y no tiene nada que ver una temporada con otra. Las plantillas cambian y el hecho de haber fichado a grandes jugadoras no te garantiza tener un buen equipo porque igual no se conjuntan. Por eso, hacer cábalas al comienzo es toda una aventura. Sé que todos nos dan como candidatas al descenso, pero vamos a luchar para que no sea así porque, repito, vamos a pelear todos los partidos y todos los puntos.

Pero sí es cierto que tras la marcha de Ainhoa Hernández, June Loidi y Maddi Aalla, el rendimiento del Zuazo es toda una incertidumbre.

–Sí es cierto que viendo las plantillas todo apunta a que vamos a estar en la parte baja y por eso todos dicen que somos un serio candidato al descenso. Pero quiero ver cómo funciona mi equipo porque esto no ha empezado. Con la marcha de Maddi y June hemos perdido punch defensivo, es verdad, pero hemos traído a Meriem (Ezbida) y a Estitxu (Berasategi), que son dos recambios de garantías y con mucho margen de mejora. Además, el equipo también tiene mucho margen de mejora porque ahora mismo estamos tirando de reserva.

Así que no le hace mucho caso al ruido exterior.

–No porque pierdes a Maddi, June y Ainhoa y parece que el Zuazo desaparece en el mapa y no te das cuenta de que vienen jugadoras por detrás o incorporaciones que funcionan igual de bien o incluso mejor en ocasiones. Por eso, nosotras vamos a ir semana a semana y luego la clasificación nos pondrá donde merecemos.

Esta será su cuarta temporada al frente del Zuazo. ¿Cómo la afronta?

–Es el club en el que más tiempo he estado y con eso lo digo todo. Me siento muy a gusto en el Zuazo y ellos creo que también están contentos conmigo porque todas las renovaciones han sido muy fáciles y fluidas. He encontrado un sitio donde puedo estar con mi familia, donde me tratan muy bien y donde estoy muy agusto con la plantilla. Así que me gustaría estar el mayor tiempo posible en el Zuazo, no me gustaría entrenar otro equipo que no fuera este.