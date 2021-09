Cumplido el primer objetivo de La Concha

La primera Bandera de La Concha dejó todo en el aire. Cinco traineras en menos de diez segundos y todo para decidir en un segundo domingo que apunta a ser frenético. Los líderes de la Eusko Label Liga y principales favoritos a alzarse con la victoria final, Santurtzi y Hondarribia, no fallaron. Los dos ganaron sus respectivas tandas y los hondarribitarras marcaron el mejor tiempo con menos de dos segundos de ventaja sobre los santurtziarras. La tercera posición fue para Zierbena, que llegó a 3,96 segundos. Los galipos están en un segundo plano, pero eso no borra su ambición por hacerse con la bandera. Tras tocar el triunfo en la bahía donostiarra con la yema de los dedos en anteriores ediciones, sienten que están ante otra nueva oportunidad y quieren que esta vez la bandera sea para ellos.

El principal objetivo de la primera jornada de la Bandera de La Concha es sobrevivir a ella. No cometer grandes errores y mantenerse en la lucha para el segundo domingo. Zierbena no consiguió la victoria y se dejó casi cuatro segundos por el camino, pero la sensación al terminar la regata no era de absoluta derrota. "Seguimos vivos. Sabemos que esta semana tenemos aún margen para mejorar cosas y estamos con muchas opciones. El que mejor lo tiene es Hondarribia, porque es el que más rápido remó, pero estamos todos con opciones. Está claro que el mínimo fallo o cualquier desajuste puede hacer que se dé la vuelta", apunta Juan Zunzunegui. El entrenador de los galipos se ve con opciones de entrar en la pelea y también mete dentro de esa batalla a los otro cuatro clasificados entre los cinco primeros: "En la tanda de honor hay cuatro equipos que van a pelear, pero el quinto no está a veinte segundos. Está claro que tendrá que haber algún cambio entre tandas, pero este año hay más equipos con opciones".

Aficionados regresan a La Concha



salieron al lado dey fueron conscientes delde estos a la hora deLo teníamos claro porque notamos que se habían movido y vimos que el semáforo todavía no estaba en verde. La calle uno y dos igual estaban más lejos y no lo escucharon, pero nosotros vimos que fue bastante claro", recuerda Zunzunegui. Ese momento exigió a los remeros calmar los nervios y volver a prepararse para la salida, olvidar lo ocurrido y concentrarse en su propio trabajo. "Vivimos todo con tranquilidad porque vimos que era bastante claro. Tocaba tranquilizarse otra vez, había un poco de tiempo para relajarse un poco porque estábamos con la tensión de querer salir. Luego volver a poner todo y otra vez empezar de cero", declara el entrenador vigués.

Los galipos fueron capaces de mantener la sangre fría en esta situación y también Hondarribia. Los remeros de la Ama Guadalupekoa remaron como si nada hubiera ocurrido y firmaron el mejor registro del día, confirmando su buen estado de forma ante la cita donostiarra. "Dieron un buen nivel e hicieron un tiempo muy bueno. La salida nula es un regalo para el resto de equipos, ya que no es lo mismo estar a dos o tres segundos que una diferencia de seis o siete. Nos da vida a todos", apunta Zunzunegui. Esa penalización de tres segundos recibida por los hondarribitarras fue una oportunidad extra para el resto de las traineras, lastre para unos y oxígeno para otros que provoca que la Bandera de La Concha quede igualada.

Zierbena deberá remontar 3,96 segundos. Es una distancia corta, pero al mismo tiempo requiere que los galipos realicen una gran regata para poder darle la vuelta a la situación. "Fácil no será, pero la regata está muy abierta. Lo que pretendíamos era estar adelante con opciones de bandera para el domingo y es lo que hicimos. Ahora, viendo los tiempos que se están haciendo hay poco margen para el error", analiza Zunzunegui. Los galipos tuvieron buenas fases durante la primera jornada, luchando de tú a tú con los hondarribitarras y se agarran a esos buenos momentos para pensar en la remontada.

Aunque el principal rival de Hondarribia será Santurtzi. Otra vez se repite la pelea entre los dos botes más regulares de la Eusko Label Liga. La Sotera y la Ama Guadalupekoa vuelven a verse en su enésimo duelo este curso aunque esta vez la ventaja es para los hondarribitarras, que cuentan con un colchón de casi dos segundos. Esa batalla se presenta como un duelo lleno de tensión y Zierbena quiere aprovecharlo para dar un golpe desde un segundo plano. "Nos puede venir bien para estar más tranquilos", afirma su entrenador. Aunque la propia regata será la que divida los nerviosismos y las tensiones por las tostas. Ella el propio sorteo marcará mucho del devenir de la jornada. "Hay que ver cómo va la regata y dependerá de cómo toque las calles. Si les toca juntos y nosotros vamos por el otro lado, podremos ir más tranquilos. Pero como nos toque entre los dos ya vamos a estar metidos en la salsa. Con estos tiempos y lo que queda, poca tranquilidad puede haber para cualquier equipo", reconoce Zunzunegui. Máxima emoción ante una de las segundas jornadas de la Bandera de La Concha más igualadas de los últimos años.

