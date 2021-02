El viento y la nieve frenan a Alex Txikon en el ataque al Manaslu

Alex Txikon no ha podido coronar el Manaslu (8.163 metros) debido a los rigores climatológicos. El montañero de Lemoa ha lanzado el asalto a la cima, pero "el viento y, sobre todo, la nieve" obligaron a la cordada a darse la vuelta. Los alpinistas han soportado rachas entre los 70 kilómetros por hora en los 6750 metros –el punto de partida– y los 100 en la cumbre. La expedición se felicita por haber superado los 7.000 metros, puesto que, tal y como contaban en fechas previas, el objetivo "está siendo más complicado de lo esperado". Ahora solo queda esperar.

"Tenemos la mente puesta en volver a intentarlo en cuanto la meteo lo permita", declara el himalayista vizcaino, quien destaca que "necesitamos descansar y concentrar nuestras fuerzas para la próxima ventana de buen tiempo". La cordada capitaneada por el lemoarra y el experimentado italiano Simone Moro se encuentra actualmente en el Campo Base."Están siendo unos días muy duros e intensos, en ocasiones arriesgando más de la cuenta, pero a la vez muy gratificantes. Nos estamos pegando una paliza tremenda contra la montaña pero estamos disfrutando mucho. Tenemos el ánimo muy alto porque cada vez vemos más cerca la cumbre. Vamos a esperar una nueva oportunidad para atacar de nuevo. En esta ocasión, aunque queríamos intentarlo, no ha sido posible", concreta Txikon. "Si no nieva demasiado y el viento no supera lo que dice la predicción, podríamos tener un par de días para seguir trabajando", explicaba Txikon en comunicaciones previas. Sin embargo, las peores pronósticos han terminado con el intento del montañero vasco.

La idea del equipo, en principio, era equipar hoy el Campo 4, en una altura de 7.000 metros, y seguir equipando 400 más, aprovechando la ventana de buen tiempo que, según los partes meteorológicos, se debería cerrar mañana. Sin embargo, la meteo contemplaba que la previsión de viento y precipitaciones que se podía adelantar un día.

"Se espera que una borrasca haga acto de presencia y traiga más viento y nieve, pero el tiempo se espera que mejore a partir del miércoles o del jueves", explica la expedición.