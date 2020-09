Éxtasis de la marea morada

Este año no hubo celebración en la rampa de Donostia. El lugar de la gran fiesta del remo quedó huérfano, sin sus sonidos habituales. Sin embargo, otra rampa le cogió el relevo solo una semana más tarde. Sin tanta gente y con un único color. Un éxtasis morado. Los remeros de la Sotera fueron recibidos en el club por decenas de personas dispuestas a aplaudir de cerca a los protagonistas de la conquista de la Eusko Label Liga. Los abrazos fueron los justos y muchas felicitaciones se tuvieron que hacer desde la distancia, pero el cariño siguió llegando igual y la tripulación santurtziarra se fundió con su pueblo en un día de lágrimas de emoción.

Recibimiento a los remeros de Santurtzi. José Mari Martínez



Es la primera Corona Caixabank en la historia de Santurtzi y muchos de sus integrantes cumplieron un sueño perseguido desde que comenzaron en el mundo del remo. ", comentó. Fue la sensación única que produce ganar el primer título liguero, pero también los más experimentados en días de gloria disfrutaron en grande. "Diría que esta es la que mejor sabe. Tuve la suerte de empezar en equipos ganadores y aunque los títulos no fueron fáciles, sí que me llegaron más sencillos de lo normal. Igual no se aprecia tanto como lo estoy viendo ahora, que sé lo que es competir una liga hasta al final., opinó, que sumó su quinto entorchado.

Fue la Corona de los remeros y también de la afición. Un título ganado en el agua y compartido en tierra. "Esto sabe a oro puro. Es una pasada. Es el calor de la gente, todos viviendo el sentimiento santurtziarra. Santurtzi era un gigante dormido y ha estallado. Aquí hay una felicidad inmensa", afirmó Yeray Cayón. La fiesta comenzó en el recibimiento y el homenaje continuó con el paseo en camión de la tripulación por el pueblo recibiendo el ánimo desde los balcones.

Intervención de la policía

Las aglomeraciones en Getxo obligaron a intervenir a la Policía.

No fue una jornada sin incidentes, ya que durante la celebración de la regata tuvo que intervenir la Policía. La emoción de la lucha por la liga atrajo a la margen de Getxo a un buen número de aficionados. Esa zona no estaba limitada como la zona de Portugalete y se formaron aglomeraciones. Las autoridades tuvieron que intervenir para despejar la zona y tratar de que las personas mantuvieran la distancia de seguridad.