La regularidad sobre la victoria

La última pretemporada quedó marcada por el confinamiento. Obligó a todas las tripulaciones a buscar nuevas maneras de prepararse para la competición veraniega y el trabajo en el agua tuvo que hacerse a contrarreloj. Esa preparación extraña ha traído consigo una Eusko Label Liga de locura. Los puestos bailan y los equipos muestran más irregularidad de la habitual. En este primer tercio de liga, las embarcaciones están a un nivel muy parejo y hasta cuatro equipos han logrado una victoria en una jornada. Urdaibai fue el último en estrenarse con su victoria del domingo en Orio, pero antes lo hicieron los oriotarras y Hondarribia, aunque está fuera de la tanda de horno, en dos ocasiones, y en una Donostiarra.

Tanta locura hace que no fallar tenga más valor que en temporadas anteriores. La igualdad está siendo enorme en este inicio y las traineras llegan a meta con pocos segundos de diferencia, lo que provoca que muchas embarcaciones de las tandas anteriores se cuelen en los puestos cabeceros. Por eso, mantenerse siempre constante en la primera línea tiene un valor añadido y eso lo puede corroborar Santurtzi. La Sotera es claramente la trainera más regular de este inicio de competición y pese no haber ganado ninguna jornada lidera la liga con cinco puntos de ventaja sobre Orio y ocho sobre Donostiarra. La embarcación santurtziarra no ha sido capaz todavía de ser la más rápida ningún día, pero siempre ha estado a buen nivel y cuenta con el cuarto puesto logrado en aguas oriotarras como el peor resultado del año.

En la historia de la ACT nunca nadie había liderado la clasificación en la jornada seis sin ningún primer puesto. Santurtzi ha roto esa norma y ahora quiere lograr lo que solo un equipo consiguió, hacerse con la Corona pese a no ganar en el primer tercio. Solo una tripulación pudo vencer en esta situación: Urdaibai en 2016. Los bermeotarras consiguieron buenos resultados, pero el dominio de Hondarribia les impidió ondear banderas en el inicio. Pese a ello, remontaron y se hicieron con el título. Entre esa cuadrilla y la actual de Santurtzi hay varios factores comunes: Iker Zabala, actual entrenador, remó ese curso en Bermeo y también lo hicieron Mikel Azkarate, David Iglesias, Fernando Rúa, Miguel Ángel Ruiz y Óscar Viudez, remeros que forman parte de la plantilla de Santurtzi este curso.

Orio, Donostiarra y Urdaibai forman junto a los santurtziarras la tanda de honor. Los bermeotarras también supieron pescar en río revuelto y lo aprovecharon para instalarse en la tanda de honor desde la primera regata. Eso llenó de moral a la embarcación de la Bou Bizkaia y le permitió ir a más. El domingo en Orio se confirmó su mejoría con una bandera que les asienta en la cuarta posición y les deja a menos de diez puntos del liderato.

parte baja Mientras, en la parte baja de la clasificación la estabilidad está llegando antes. Kaiku es el más perjudicado de este inicio loco de la competición. Los sestaoarras cuentan con dos novenos puestos como mejores resultados y son últimos a tres puntos de Zarautz y siete de Ondarroa. La Antiguako Ama, asidua a la primera tanda, aprovechó su oportunidad en la segunda jornada de A Coruña para sumar un cuarto que le sirve para tener ahora un cierto margen con el play-off. Pero en este año de locura, nadie se puede relajar ya que los malos días traen consigo un peaje muy caro.