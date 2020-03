¿El último vuelo de Carter?

Saltó a cancha con el duelo ya resuelto, con sus Atlanta Hawks cayendo en casa ante los New York Knicks a 19 segundos del final de la prórroga. Aquel debía ser un partido más de temporada regular, pero las noticias habían volado y todo el mundo reunido en el State Farm Arena, tanto jugadores como público, eran conscientes de que podía ser el último del curso. Esa misma noche del pasado miércoles, en Oklahoma City se había suspendido el duelo entre los Thunder y los Jazz por el positivo por coronavirus de Rudy Gobert y quedaba claro que la campaña de la NBA iba a quedar interrumpida. Por eso, cuando Vince Carter ingresó en pista a sus 43 años, esos 19 segundos en principio intrascendentes pasaron a convertirse en un homenaje, quizás en el último acto de servicio de una figura histórica del baloncesto. Él mismo puso de su parte para añadir más emotividad a ese posible final al poner candado al choque, y puede que también a una trayectoria profesional de 22 temporadas, cifra a la que nadie había llegado antes en la NBA, con un magnífico triple frontal.

¿Habrá sido ese el último partido de Carter? Él mismo, que había dejado entrever que esta sería su última campaña en activo, se hacía esa pregunta minutos después del bocinazo final. "Si todo acaba con este partido, al menos podré decir que anoté mi último tiro. Sería un final extraño, pero bonito a la vez", reconoció. A su carrera deberían quedarle quince encuentros, los que faltaban de temporada regular, pero nadie sabe si este curso se podrá reanudar, pues la NBA se ha dado un plazo de 30 días antes de tomar una decisión al respecto. "Ocurra lo que ocurra, el baloncesto ha sido bueno conmigo. He disfrutado todos y cada uno de los momentos que me ha proporcionado. Si aquí debe acabar mi carrera, por mí está bien", finalizó. Si así ocurre, Vinsanity dejará la NBA habiendo sido el jugador con más temporadas en activo y el único en haber jugado en cuatro décadas distintas, tercero en número de partidos jugados, 1.541, solo por detrás de Robert Parish y Kareem Abdul-Jabbar, y 19º en puntos, con 25.728. En su palmarés faltará un anillo de campeón, pero puede presumir de haber sido ocho veces All Star y mejor novato del año en 1999, además de ganar el concurso de mates de 2000, uno de los mejores jamás disputados y el evento que le convirtió en una figura icónica de la NBA. Además, ganó el oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2000 dejando para la historia su descomunal mate saltando por encima de los 2,18 metros del pívot francés Fred Weis, que años después sería jugador del Bilbao Basket.

Elegido en el quinto puesto del draft de 1999 por Golden State pero traspasado inmediatamente a Toronto, Carter, un alero de 1,98, ha sido uno de los jugadores más espectaculares de la historia de la NBA gracias a su gran capacidad de salto y su habilidad para completar mates inverosímiles. En los Raptors, con los que jugó hasta 2004, se vio al Carter más exuberante y anotador, ganándose el apodo de Air Canada, pero la falta de competitividad del equipo hizo que acabara pidiendo el traspaso. Recaló en los New Jersey Nets, donde siguió siendo una de las grandes estrellas de la liga, pero alejado del anillo. En 2009 pasó a los Orlando Magic iniciando un largo peregrinaje por Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento y Atlanta, sabiendo reciclarse en un notable jugador de equipo y en un gran mentor de jóvenes promesas. Pese a sus 43 años, ha mantenido su gran físico hasta el final, regalando incluso este curso preciosos vuelos hasta el aro. ¿Se habrá visto ya el último?

Tercero en la lista de duelos disputados en la liga, es el único que ha jugado en cuatro décadas distintas