El Zuazo recibe a un campeón en crisis

Bilbao – El Zubileta Evolution Zuazo se encuentra tan solo dos puntos por encima de un descenso con el que lleva coqueteando toda la temporada. Y le quedan siete partidos para terminar la liga. Es decir, tiene siete oportunidades para mirar hacia arriba, asentarse en la zona media de la tabla y alejarse definitivamente de las posiciones de peligro. La primera de ellas será esta tarde (19.00 horas/Lasesarre) ante el RoCasa Gran Canaria, un rival cuyo nombre genera mucho respeto pero que, sin embargo, esta temporada se está mostrando más vulnerable de lo que acostumbra. De hecho, las insulares, vigentes campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola, se encuentran inmersas en una crisis de resultados que las ha relegado a la octava posición en la clasificación, una situación insólita en la primera división del balonmano femenino estatal. Por ello, en el Zuazo consideran que es la oportunidad perfecta para echar mano al RoCasa y arrebatarle los dos puntos a un oponente sorprendentemente debilitado. "El equipo está concentrado, sabemos cuál es la situación y trabajamos en cada entrenamiento para sacar puntos y conseguir la salvación", reconoce June Loidi.

La lateral rojinegra, que acaba de ser convocada por el seleccionador estatal dentro del marco del Objetivo 2021 –un programa de tecnificación de cara al Mundial que se celebrará en diciembre del año que viene en España–, habla con admiración del RoCasa puesto que, aunque las actuales campeonas no están en su mejor momento, la jugadora zuazotarra recuerda con aplomo el encuentro de la primera vuelta liguera, cuando las insulares dominaron el encuentro y el resultado (37-23) sin apenas esfuerzo. "Allí no hicimos un buen partido y nos ganaron muy cómodas pero ahora creo que ambos equipos hemos cambiado y el Zuazo tendrá sus opciones si mostramos una buena cara a nuestros aficionados", prosigue Loidi. La lateral es consciente de la necesidad clasificatoria de un conjunto barakaldarra que ha dejado escapar demasiados puntos en los últimos parciales, por lo que confía en cambiar esa dinámica esta tarde ante el RoCasa. "Hemos perdido muchos partidos con marcadores ajustados, el último de Valladolid por ejemplo; y tenemos que intentar que no sea así. Hacemos buenos partidos, pero en los momentos claves nos falta un poco de intensidad y regularidad para cerrarlos del todo", concluye.