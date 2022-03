Haritz Mujika: "El equipo ha estado atenazado"

Haritz Mujika, apenado por no pasar del empate ante el Alcorcón, lamentó que el plan de partido diseñado en la pizarra no se viera del todo reflejado en el terreno de juego, donde se vio un Amorebieta sin la mordiente habitual. Cuestionado por la razón de ello, el entrenador azul reconoció que "el equipo ha estado atenazado". "Nos queda la sensación de que hemos perdido una oportunidad y quizás nos ha pesado la presión. Empezamos atenazados el partido, después mejoramos y en la segunda parte subimos un punto, pero sin demasiada fluidez y sin tener ocasiones demasiado claras salvo la de Orozko al final", expuso el técnico guipuzcoano, quien admitió asimismo que "quería ver un equipo más agresivo y en ataque también queríamos ser más contundentes, algo que tampoco he visto, mientras que defensivamente sí hemos estado bien al igual que contra el Eibar".

"Es un empate que no nos saca de pobres, pero perder hubiera sido peor. Es un punto y si vale al final, bueno será, aunque era un partido para ganar al jugar en casa y no ha podido ser. Hemos mantenido la portería a cero, que era importante también, pero ojalá demos un cambio de mentalidad para ver que se puede y no sentirnos atenazados. Debemos soltarnos más y, aunque haya esa presión, que los jugadores lo intenten sin miedo a fallar y convencidos de que lo van a hacer bien", remarcó en su valoración posterior al encuentro el propio Mujika, quien apuntó en términos clasificatorios que "la situación era complicada cuando la cogí, pero mientras estemos vivos el equipo va a pelear".

"HASTA EL MOÑO"



En cuanto al penalti a favor no señalado por manos de Borja Valle, el técnico del Amorebieta fue contundente al resaltar que "llevamos toda la temporada así. Las decisiones que pueden ser favorables a nosotros se resuelven rápido. A mí el cuarto árbitro me ha dicho que podía ser mano, pero fuera del área, pero a mí me parece dentro. No me estoy excusando en ello, pero llega un momento en el que estamos hasta el moño".