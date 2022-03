El colista agrava la impotencia del Amorebieta

El Amorebieta, sin victorias en las siete últimas jornadas, sumó un punto con sabor a derrota en la visita del colista Alcorcón a Lezama. Lo peor, además del empate sin goles que proyectó el luminoso, fue la sensación de impotencia y escasa mordiente que ofrecieron los azules, atenazados, durante gran parte de un encuentro en el que el cuadro madrileño, desahuciado desde hace semanas en la lucha por la permanencia, estuvo más cómodo de lo esperado de antemano.

No asomó en escena el sumamente combativo, intenso y ambicioso Amorebieta que, con más o menos éxito, había conseguido durante toda la temporada convertir cada choque como local en una incómoda cita para el adversario de turno. No lo fue, salvo en los compases finales, para un Alcorcón que llegaba a Lezama tras ganar por la mínima en casa al Huesca, pero siendo el equipo menos goleador y más goleado de LaLiga SmartBank, competición en la que los vizcainos dan un importante paso atrás en su cada vez más compleja y complicada carrera hacia la permanencia al ocupar ya la penúltima posición de la clasificación tras no poder pasar del empate en un partido a vida o muerte en el que Haritz Mujika, sin goles a favor en sos dos primeros encuentros como entrenador principal, quiso dar continuidad al bloque de titulares por el que apostó siete días atrás en la visita al Eibar.

Solo se cayó del once inicial Obieta para dejar su lugar a Guruzeta, sin apenas peso en el ataque zornotzarra en una primera mitad en la que, aun así, tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un disparo a la media vuelta que salió mordido para lamento propio y colectivo. Fue una de las dos únicas ocasiones de gol que tuvo el Amorebieta durante unos pobres primeros 45 minutos en los que, sin la presencia deseada y esperada en el área visitante, un desasistido Sergio Moreno perdonó también en boca de gol pasada la media hora de juego.

Tampoco tuvo que intervenir en exceso Santamaría en un primer acto en el que, no obstante, el Alcorcón, con el nigeriano Apeh como principal amenaza, arrancó con una marcha más para acercarse con una marcada asiduidad a las inmediaciones del área zornotzarra. Sin rastro alguno de la presión alta que demandaba Mujika y con una puesta en escena del todo decepcionante y alejada de lo que requería un encuentro de tamaña trascendencia, el Amorebieta vio cómo los madrileños finalizaban la primera mitad con ocho disparos en su haber y un 54% de posesión del balón.

Con la obligación de dar un paso al frente tras el descanso, Mujika dio vuelo en la reanudación al capitán Seguín en detrimento de Andoni López, pero nada cambió. Se mantuvo el ritmo pausado, sin profundidad, carente de verticalidad y sin la asfixiante presión alta que aseguraba querer recuperar también Mujika. Nada de eso se vio mientras se sucedieron los cambios, pues unos grises Javi Ros y Sergio Moreno fueron los siguientes en abandonar el terreno de juego para ser reemplazados a la hora de partido por Olaetxea y Unzueta, respectivamente.



NUEVA POLÉMICA

El Alcorcón, de hecho, volvió a avisar con un gol que le fue anulado por fuera de juego. Poco después reclamó el Amorebieta sin éxito un penalti por manos de Borja Valle. Impactó el esférico en el brazo del atacante en una acción que recordó y mucho a otras penas máximas señaladas en contra del Amorebieta en una temporada en la que los vizcainos asoman como el único equipo entre Primera y Segunda División sin penaltis a su favor. Tampoco lo fue el de ayer para asombro generalizado, si bien esta vez el empate final no cabe achacarlo únicamente a una nueva polémica arbitral.

Solo en la recta final, no en vano, apretó el acelerador un equipo que, a pesar de sus urgencias clasificatorias, no dio sensación real de peligro hasta los minutos finales. Entonces sí, presos de las prisas, llegaron tres ocasiones que no acertaron a definir con la calma necesaria Orozko, el recién ingresado Álvaro Peña e Irazabal, quienes ni siquiera encontraron portería antes de que el colegiado Sánchez López decretara el final de un partido que deja como estaban a Alcorcón y Amorebieta, último y penúltimo.



FICHA TÉCNICA

AMOREBIETA: Santamaría; Larrazabal, Markel Lozano, Nolaskoain, Irazabal, Andoni López (Min. 46, Seguín), San José, Javi Ros (Min. 61, Olaetxea), Iker Bilbao (Min. 83, Álvaro Peña), Guruzeta (Min. 77, Orozko) y Sergio Moreno (Min. 61, Unzueta).

ALCORCÓN: Jesús; Víctor García, Rivas, David, Fornies (Min. 55, Valencia), Zarfino (Min. 86, Gorosito), Olabe, Calero, Mula (Min. 68, Arribas), Apeh (Min. 68, Xisco) y Borja Valle.

Árbitro: Sánchez López (Comité murciano). Amonestó en el Amorebieta a Larrazabal (Min. 54). Por parte del Alcorcón vio la tarjeta roja directa en el banquillo Hugo Fraile (Min. 41) y la amarilla Fornies (Min. 47) y Olabe (Min. 51).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de LaLiga SmartBank disputado en Lezama ante 688 espectadores.