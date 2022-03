Duelo de máximas urgencias en Lezama

El sueño de la permanencia pasa este domingo por Lezama, donde el Amorebieta recibe a partir de las 14.00 horas al Alcorcón. El partido, que supondrá el debut como técnico local de Haritz Mujika después de que el guipuzcoano se estrenara con derrota la pasada semana ante el Eibar en Ipurua (1-0), pondrá frente a frente a dos equipos que ocupan puestos de descenso en LaLiga SmartBank, si bien son los azules los que realmente mantienen viva la llama de la esperanza en la búsqueda de la ansiada salvación.

Si a nueve puntos de la permanencia a falta de once jornadas se encuentran los zornotzarras, a nada más y nada menos que dieciocho puntos se halla un colista y prácticamente desahuciado Alcorcón que, no obstante, amenaza con dar la tarde a más de un rival antes del cierre del campeonato en busca de su particular milagro. Reforzado durante el mercado invernal, el conjunto madrileño ya fue capaz de vencer al Huesca (1-0) en su último compromiso y solo ha perdido uno de los cuatro partidos que ha disputado en el último mes de competición, tramo en el que ha dado un paso al frente que necesita volver a dar el Amorebieta con suma urgencia.

Incapaces de aliarse con la victoria en las seis últimas jornadas y con cuatro derrotas consecutivas, los vizcainos encaran el envite de este domingo sin margen de error. La sombra del descenso es cada vez más alargada y el colectivo, con Mujika al mando de las operaciones por primera vez en Lezama, debe demostrar sobre el verde que oposita de verdad a una permanencia que se ha complicado sobremanera en las últimas semanas, pero que todavía es posible en caso de empezar a sumar de tres en tres.

LA CONCENTRACIÓN



Aumentar la efectividad en las áreas y no cometer errores de concentración como el que permitió al Eibar adelantarse en el marcador a los diez segundos en el derbi celebrado la pasada semana, además de hacer de Lezama un fortín en la recta final del curso, es fundamental para no perder el paso definitivamente en el campeonato. Solo así, además, podrán los azules superar, con Gorka Guruzeta de vuelta, a un Alcorcón que, a pesar de lo que refleja la clasificación, venderá cara su piel en un encuentro en el que el Amorebieta no puede fallar.