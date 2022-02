Una tormenta de goles sacude al Amorebieta

4-1 ganó el Amorebieta al Valladolid en Lezama y por un incontestable 5-1 cayó goleado en su visita al Nuevo José Zorrilla, donde los pucelanos, imponentes, se tomaron la revancha en un partido en el que se mostraron muy superiores de principio a fin. La avalancha fue total desde el pitido inicial. Nolaskoain, providencial, tuvo que madrugar para lanzarse a ras de césped a los siete minutos para evitar que un pase atrás de Roque Mesa a Weissman quedara franco al israelí, que vio impactar el balón contra su pecho en el rechace permitiendo a Santamaría blocar el esférico bajo palos para salvar un 1-0 que no tardaría en llegar.

Consiguió marcar poco después el propio Roque Mesa, pero en posición antirreglamentaria para fugaz alivio de un Amorebieta que volvió a esquivar el primer golpe en otro peligroso disparo del centrocampista canario que detuvo el guardameta azul. A la cuarta, sin embargo, llegó el gol. Lo firmó Weissman tras una gran triangulación blanquivioleta que puso por delante en el marcador a los 14 minutos a los de Pacheta, desatados en el arranque de un envite que se le hizo demasiado cuesta arriba a los zornotzarras. Otras dos manifiestas ocasiones para hacer el 2-0, no en vano, tuvieron acto seguido los pucelanos, con un mano a mano de Toni Villa con Santamaría incluido, antes de que Sergio León, libre de marca en el segundo palo en un nuevo saque de esquina botado en corto y convertido en gol por el rival de turno, firmara el primero de sus tres goles.

Se cumplía el minuto 19 y se avecinaba tormenta para el Amorebieta. Y la hubo, si bien los zornotzarras, siempre dispuestos a plantar batalla, no arrojaron la toalla hasta que no les quedó más remedio. El castigo en la primera mitad, de hecho, pudo ser aún mayor, pues otro disparo de Óscar Plano desde dentro del área se estrelló contra el poste derecho de la portería de Santamaría, asediada hasta que el conjunto pucelano bajó una macha. Fue a partir de la media hora de juego cuando comenzó a respirar el Amorebieta, que lo había intentado previamente con sendos disparos de Obieta e Iker Bilbao y que, decidido a penalizar cualquier atisbo de relajación en su rival, trató de aprovechar su momento. Y dispuso de dos grandes oportunidades para hacerlo antes del descanso. En la primera de ellas no acertó Olaetxea a encontrar los tres palos con un derechazo desde la frontal, mientras que en la segunda fue el central local El Yamiq quien remató contra su propia portería en boca de gol sin llegar a sorprender a un felino Masip.



ATISBO DE REACCIÓN

Con mejores sensaciones, así las cosas, se retiraron a vestuario los de Vélez de Mendizabal, que tuvieron en las botas de Larrazabal el 2-1 en el inicio de la segunda mitad que trajo nuevos aires al partido. El paso al frente que dio el Amorebieta tras la reanudación a fin de recortar distancias mereció el premio del gol y lo encontró, quién si no, un imparable Guruzeta que se adjudicó su noveno tanto del curso con un derechazo seco que pareció meter de lleno en el encuentro al Amorebieta antes de cumplirse la hora de juego. La realidad, sin embargo, fue que la esperanza de poder nivelar la contienda duró bien poco. Menos que un caramelo en la puerta de un colegio, pues los azules recibieron un mazazo definitivo en forma de tercer gol en contra. Repitió Sergio León con un poderoso disparo lejano ante el que nada pudo hacer Santamaría y que significó el 3-1.

El partido, entonces sí, acabó para los zornotzarras, que acusaron el golpe hasta el punto de encajar pocos minutos después el 4-1. Fue el tercero en la cuenta particular de un iluminado Sergio León que, con Morcillo ya sobre el verde, fusiló desde la frontal y sin oposición a Santamaría para devolver al Amorebieta la goleada de la primera vuelta. Pero no se detuvo ahí el Valladolid, que buscó el quinto y, tras dos soberbias intervenciones del cancerbero navarro, lo encontró en los minutos finales. El 5-1, en el 87, fue obra de Anuar, quien superó en el vis a vis a Santamaría para cerrar un partido en el que reapareció tres meses después Mikel San José saliendo desde el banquillo, única noticia positiva que dejó un encuentro para olvidar.



FICHA TÉCNICA

VALLADOLID: Masip; Luis Pérez, Javi Sánchez, El Yamiq, Nacho, Aguado (Min. 65, Monchu), Roque Mesa (Min. 76, Cristo), Plano (Min. 65, Morcillo), Toni Villa (Min. 53, Plata), Sergio León (Min. 76, Anuar) y Weissman.

AMOREBIETA: Santamaría; Larrazabal, Óscar Gil, Nolaskoain, Irazabal, Andoni López, Markel Lozano (Min. 60, Javi Ros), Iker Bilbao (Min. 74, San José), Olaetxea (Min. 74, Etxaburu), Guruzeta (Min. 74, Sergio Moreno) y Obieta (Min. 65, Unzueta).

Goles: 1-0: Min. 14; Weissman. 2-0: Min. 19; Sergio León. 2-1: Min. 54; Guruzeta. 3-1: Min. 61; Sergio León. 4-1: Min. 71; Sergio León. 5-1: Min. 87; Anuar.

Árbitro: Galech Apezteguia (comité navarro). Amonestó en el Valladolid a Óscar Plano (Min. 30), Roque Mesa (Min. 32) y Javi Sánchez (Min. 33). Por parte del Amorebieta vio la cartulina amarilla Markel Lozano (Min. 26).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Nuevo José Zorrilla ante 14.108 espectadores.