La explosión de Gorka Guruzeta en el Amorebie

GORKA Guruzeta (Donostia, 12-IX-1996) se ha desatado. El presente le sonríe como nunca después de que el pasado le pusiera a prueba con una grave lesión de rodilla sufrida en abril de 2019 con el Bilbao Athletic tras debutar con el primer equipo rojiblanco esa misma temporada con minutos en liga y Copa, competición en la que se estrenó como goleador ante el Sevilla. Las lágrimas, tres años después y con una salida rumbo al Sabadell de por medio tras rescindir su contrato con el Athletic en septiembre de 2020, se han convertido en sonrisas para satisfacción propia y del Amorebieta, que volvió a sacar tajada ante el Girona de la versión más determinante del guipuzcoano.

Si bien es cierto que su gol al conjunto catalán, que dio tres puntos de oro a los azules, se fraguó de la manera más inverosímil posible, pues el balón besó las redes después de impactar accidentalmente en su cabeza en el frustrado intento del guardameta Ortolá de superarle por arriba, el impacto de Guruzeta en el cuadro zornotzarra está siendo de órdago. Siete goles, firmados en sus siete últimos partidos en LaLiga SmartBank, suma sin ir más lejos un delantero que tuvo que esperar hasta el pasado 5 de diciembre para anotar su primer gol con el Amorebieta. 769 minutos acumuló el donostiarra sin marcar hasta su revitalizador doblete en La Rosaleda, donde fulminó al Málaga con dos dianas que le reconfortaron sobremanera.

"Todavía no he mostrado nada de todo lo que puedo dar", aseguraba el propio Guruzeta a DEIA en una entrevista publicada el 8 de octubre del pasado año, cuando las cosas peor le iban en el plano individual al haber pasado de ser titular en las cuatro primeras jornadas de liga a ocupar plaza en el banquillo en tres de las cuatro últimas citas ligueras. "Lo que tengo que hacer es cambiar el chip y hacer todo lo que el míster me pide para poder jugar", advertía asimismo un futbolista que ansiaba recuperar su mejor versión con un reto personal inquebrantable: "Si tengo un objetivo claro, es volver al Athletic. Sé que es difícil y que para conseguirlo tengo que jugar bien y hacer goles". Y los está haciendo. Esta es, de hecho, su temporada más productiva en cuanto a goles desde que sumara dieciocho tantos con el Bilbao Athletic en Segunda B en el ejercicio 2017-18.

En siete paró la cuenta la campaña anterior (2016-17) y cinco se adjudicó en la 2019-20, también como cachorro, para dar forma a sus temporadas más productivas hasta aterrizar en verano del año pasado en el Amorebieta con ilusiones y aspiraciones renovadas. El paso por el Sabadell en la categoría de plata (2020-21), que se cerró con solo tres goles marcados y un descenso de categoría, no hizo desfallecer a un delantero que ha golpeado la puerta hasta derribarla. La satisfacción es doble por ello para un lanzado Guruzeta que vuelve a brillar con luz propia mientras se faja en una presión que, como ocurrió el sábado contra el Girona, a veces tiene premio extra.

en el camino correcto



"Ahora mismo estoy en una buena racha goleadora después de pasar la peor de mi vida, seguramente. El portero intentó pasarme el balón por encima, me pegó en la cabeza y entró", resumió tras la celebrada victoria ante el conjunto catalán el ariete guipuzcoano, quien reivindicó en términos colectivos que "sabíamos que era un partido muy importante para ganar, sumar los tres puntos y engancharnos a los equipos que tenemos por encima". "Este es el camino y ahora tenemos otro partido en casa para intentar volver a ganar", agregaba Guruzeta en relación a la visita dominical del Oviedo a Lezama, donde volverá a compartir delantera con el recién llegado Sergio Moreno, a quien alabó el pasado sábado como hizo con Peru Nolaskoain, toda vez que "Sergio me ha ayudado mucho en la presión y Peru ha dado el nivel que esperábamos, porque es un jugadorazo".

Con el mismo calificativo podría devolverle el halago el polivalente futbolista de Zumaia cedido por el Athletic al Amorebieta, donde Guruzeta ha explotado a base de goles y trabajo.

Procedente del zaragoza

Javi Ros, cuarto refuerzo invernal

Cesión. El Amorebieta anunció ayer la incorporación en calidad de cedido del centrocampista Javi Ros (Tutera, 16-II-1990), cuarto refuerzo invernal del conjunto zornotzarra tras las llegadas de Peru Nolaskoain, Sergio Moreno y Andoni López. El navarro, del gusto de Iñigo Vélez de Mendizabal, aterriza en Urritxe hasta el final de temporada procedente del Zaragoza, equipo en el que ha militado desde enero de 2016. El mediocentro, que posee una gran experiencia en una categoría de plata en la que suma en total 190 encuentros como jugador de la Real Sociedad, el Mallorca y el Zaragoza, debutó como txuri-urdin con solo 19 años de edad en la campaña 2008-09 y disputó un total de 15 partidos ligueros con la Real en Primera División entre los cursos 2012-13 y 2013-14, ejercicio en el que también llegó a participar en dos duelos correspondientes a la Champions League.