Javier Landeta, nuevo presidente de la Federación Vasca de Fútbol.

Javier Landeta se convierte en el nuevo presidente de la Federación Vasca de Fútbol (FVF) después de sumar 86 votos en la Asamblea General celebrada ayer en las instalaciones de Ipurua, y superar en 57 papeletas a Koikili Lertxundi, el otro candidato a asumir la presidencia de la FVF y que ha contado con 29 síes a su candidatura, un votación que retrata el apoyo mayoritario al presidente del Leioa, que en los próximos días abandonará el cargo al ser incompatible con su nuevo mandato. Landeta atrapó el 74,1 por ciento de los votos emitidos respecto al 25% del exjugador del Athletic, que se ha tenido que conformar con una digna derrota en su primera comparecencia en una de estas lides federativas. Landeta (Leioa, 5 de marzo de 1959) toma el testigo dejado por Luis María Elustondo en los últimos ocho años, por lo que será el encargado de dirigir el entramado del fútbol euskaldun hasta finales de 2024, acorde al ciclo olímpico de estos comicios, que han contado con una participación de 116 asambleístas, el 92,3 por ciento de los 125 que estaban convocados en las urnas.

La victoria de Landeta tiene cierto parangón con la que firmó Elustondo en enero de 2013, aunque el resultado no haya sido tan impactante. Entonces, el hoy en día presidente en funciones de la FVF tuvo el rotundo respaldo de 102 asambleístas respecto a los ocho con los que contó Santiago Arostegui, su rival en las urnas y que optaba a la reelección. El leioztarra en este caso sale reforzado en unos comicios en los que ha calado su mensaje y su trabajo en las semanas anteriores, al mismo tiempo que le ha avalado su experiencia en la gestión al frente del Leioa, equipo de Segunda División B, y del fútbol base. Koikili, en cambio, se lamentó durante su discurso previo a las votaciones de la imposibilidad de "trasladar nuestro programa a todos los asambleístas en apenas quince días y muchos de vosotros es la primera vez que me podéis escuchar, por lo que es imposible votar libremente por la falta de información".

Landeta, cuyo vicepresidente será Jon Larrea, máximo mandatario del Amorebieta, tiene por delante cuatro años en los que debe abordar varios frentes abiertos. La oficialidad de la euskal selekzioa acapara el mayor impacto mediático, sobre todo cuando la Junta de Elustondo le ha dejado el legado de la solicitud en las sedes de la FIA y la UEFA de la integración de la Federación Vasca de Fútbol como miembros de pleno derecho en estos dos organismos, al margen de conseguir la cohesión territorial y captar más recursos de cara a dotar de mayores infraestructuras al fútbol vasco, entre otros objetivos.

El recién proclamado presidente de la FVF no dudó en mostrar su satisfacción por el resultado que deparó las urnas y que no hizo más que ratificar el papel de favorito con el que acudía a la cita. "En primer lugar, quiero agradecer a todos los que se han acercado hasta aquí con la que está cayendo en plena pandemia y resaltar, por tanto, la alta participación que dice que el fútbol vasco está muy vivo. Nos quedan cuatro duros años de trabajo por delante, pero también son ilusionantes. Se conocen las once líneas de nuestro programa y en el que trabajaremos desde el día uno. Prometemos trabajo y trabajo, y queremos que también se sumen los que puedan aportar ideas, y sin lugar a dudas tendemos la mano a la candidatura de Koikili, porque no tenemos ningún problema para hablar con ellos", indicó Landeta, que no quiere ponerse como prioritario desde el primer día el objetivo de la oficialidad, "porque primero debemos formar la Junta Directiva y poner las bases para arrancar".

Koikili, por su parte, felicitó a Landeta por su triunfo en las urnas y valoró de forma positiva su resultado "en unas condiciones que no nos favorecían como he dicho en nuestro discurso. Lo más importante es la alta participación de la Asamblea y a pesar de los números me quedo con que lo hemos intentado, lo hemos hecho lo mejor que podíamos y hemos llegado hasta donde hemos podido". El exjugador, con todo, pidió que el mundo del fútbol vasco se ponga a trabajar "desde el consenso" y "toca sacar conclusiones de lo que hemos vivido estas últimas semanas".