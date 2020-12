El 'Dream Team' de todos los tiempos.

A falta de Balón de Oro, que este año no se entregará a causa de la pandemia de covid-19, la revista France Football eligió ayer a los 11 mejores jugadores de la historia, cada uno en su posición, el Dream Team de la historia del fútbol.

En la portería, Lev Yashin, la Araña Negra, es el único guardameta en la historia que ha ganado el Balón de Oro. El ruso jugó toda su carrera, entre 1947 y 1971, en el Dinamo de Moscú. Además, Yashin fue uno de los líderes de su selección, con la que fue campeón de Europa en 1960 y subcampeón en 1964.

Marcos Evangelista de Morães, conocido en el mundo del fútbol como Cafú es el primer nombre de la defensa. El carioca es el único futbolista en jugar tres finales del Mundial consecutivas, ganando dos de ellas, en 1994 y 2002. Con la Canarinha fue también campeón de la Copa América, en 1997 y 1999. En cuanto a clubes, tras un comienzo en Brasil y un breve paso por el Zaragoza, en 1997 dio el salto a Italia, para jugar en la Roma, club con el que ganó una Serie A. Traspasado al Milan en 2003, ganó una Serie A más, además de una Liga de Campeones en la 2006-2007.

A Cafú le acompaña Paolo Maldini, compañero suyo en el Milan, club en el que el italiano desempeñó toda su carrera, entre 1985 y 2009. Capitán histórico de la escuadra transalpina, Maldini se dio a conocer siendo el jugador más joven de la defensa del Milan de Sacchi, acompañado por Franco Baresi, Mauro Tassotti, Filippo Galli y Alessandro Costacurta. Maldini ganó con el Milan cinco Ligas de Campeones y siete Scudettos, y llegó a jugar más de 1.000 partidos oficiales. Al llegar su retirada, el Milan retiró su dorsal –el 3– a la espera de que algún hijo de Maldini la pueda vestir.

Completa la defensa Franz Beckenbauer, el líder indiscutible del Bayern Múnich –club en el que desempeñó prácticamente toda su trayectoria– y la selección alemana de los años 60 y 70. El Kaiser, defensa en este once, aunque jugó buena parte de su carrera como centrocampista, ganó tres Bundesligas y tres Ligas de Campeones con la escuadra bávara, y una Liga alemana más con el Hamburgo. Además, fue campeón de Europa (1972) y del mundo (1974) con la selección de Alemania.

Pasando al centro del campo, llega el único jugador español del Dream Team: Xavi Hernández. El de Terrassa fue el timón y el motor del juego del mejor Barcelona de la historia, y uno de los mejores equipos que se recuerdan, y de La Roja campeona de Europa, por dos veces, y del mundo. Además de los títulos con la selección, Xavi ha ganado ocho Ligas con el Barcelona y cuatro de las cinco Ligas de Campeones del club.

Le acompaña como centrocampista defensivo el alemán Lotthar Matthäus, jugador con más partidos jugados en los mundiales, y uno de los cuatro jugadores que han participado en cinco ediciones de la competición. Fue campeón en una de ellas (1990) subcampeón en dos más (1982 y 1986). Con la selección alemana ganó también la Eurocopa de 1980. También ganó siete Bundesligas con el Bayern Múnich –club en el que jugó 12 temporadas– y un Scudetto con el Inter de Milán.

En la parcela ofensiva se encuentran dos jugadores que no necesitan demasiada presentación. En primer lugar: Diego Armando Maradona. El Pelusa fue el héroe del Mundial conquistado por Argentina en 1986 y el artífice de que el Nápoles, un equipo que hasta su llegada no había ganado nunca una Liga en Italia, ganara dos Scudettos. Junto a él está Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El carioca es todavía a día de hoy el jugador que más goles oficiales ha marcado con un solo club –643, con el Santos, club con el que debutó con 15 años–. Pelé ganó tres Mundiales (1958, 1962 y 1970), el primero con tan solo 17 años.

En la delantera aparece Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la historia del Real Madrid y la selección de Portugal y cinco veces campeón de la Liga de Campeones –cuatro con el Madrid y una con el Manchester United, además de cinco veces Balón de Oro. Con la selección lusa, Ronaldo ganó la Eurocopa de 2016.

Le acompaña su némesis, Leo Messi. El argentino es el único jugador que le supera en Balones de Oro –tiene seis en su haber–. Con muchos más éxitos con el Barcelona –su único club hasta ahora– que con su selección, Messi ha ganado cuatro Ligas de Campeones y 10 Ligas españolas, además de acumular récords de goles y asistencias a lo largo de los últimos años.

Cierra el once Ronaldo Nazario. O Fenômeno, potencia y calidad a partes iguales, tuvo una carrera lastrada en parte por las lesiones de rodilla. Al contrario que Messi, destacó más con su selección, con la que ganó dos Mundiales (1994 y 2002). En España jugó con el Barcelona y con el Real Madrid, con el que consiguió dos títulos ligueros.