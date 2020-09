Javi Gracia ya no se lamenta

Si al iniciarse el campeonato liguero Javi Gracia, el técnico navarro del Valencia se lamentaba de la descapitalización del equipo, con bajas de futbolistas muy importantes (Rodrigo, Garay, Ferran Torres, Jaume Costa, Coquelin, Parejo...) y ausencia de los refuerzos solicitados para seguir compitiendo por cosas importantes, como la clasificación para la Champions, ha llegado el día en el que se resigna con lo que tiene, si acaso alguna concesión de última hora. Y lo dice en vísperas de enfrentarse hoy a la Real Sociedad en el Reale Arena, partido que abre la cuarta jornada de LaLiga Santander (19.00 horas).

"No hay muchas novedades, no tengo, solo me centro en mi trabajo, que bastante tenemos", explicó en una rueda de prensa en la que dijo que llegados a este punto "no le vamos a hacer ascos a que lleguen los refuerzos en el último minuto".

El entrenador navarro realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la que explicó que decidió apartarse de esa faceta al ver el resultado de las gestiones que hizo durante la pretemporada. "Propuse cosas sin creer que ese tuviera que ser mi trabajo y viendo la manera de actuar, vi que no tenía sentido porque no veo resultados, así que prefiero dedicarme a entrenar", señaló.

"No es que me muerda la lengua es que no tengo nada que decir. Cuando lo manifesté creí que era el momento de dejar las cosas claras y centrarme en lo mío", señaló Gracia, que reconoció que no se ha reunido con el presidente del Valencia Anil Murthy desde hace dos semanas. Lo ciento es que el Valencia se mide a la Real Sociedad, invicta en las tres primeras jornadas de LaLiga, lleno de incertidumbres que genera el conjunto de Javi Gracia, que la pasada jornada salvó un punto (1-1) en Mestalla frente al recién ascendido Huesca, que fue mucho mejor.