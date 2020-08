El Portugalete es de bronce

El Portugalete ya es equipo de Segunda B. Rober, como lo hiciera contra el Basconia en la semifinal, consiguió el gol del ascenso, que dejó al Sestao River con la miel en los labios y un nuevo año más en Tercera División. Un tanto que vale su peso en oro. O mejor dicho, en bronce. El equipo de Ezequiel Loza fue de nuevo fiel a su libreto: consistencia, solidez, veteranía y, sobre todo, la serenidad que le proporcionó saber que el empate le valía para subir, por su condición de campeón. El River, sin embargo, mostró mejores maneras, propuso más fútbol, pero le faltó el gol. Los malditos metros finales donde se escapan los ascensos.

Quince días después de la fecha prevista se disputó en Sarriena la final más larga de la temporada más larga de Tercera División. Los onces nacieron con novedades. Por los jarrilleros, la baja de Isuardi la suplió Loza con la entrada del recuperado Ukerdi e Isukiza reemplazó a Güemes, que con molestias no pudo llegar a tiempo. En el once verdinegro mandaba la sorpresa. Huidobro partía en la sala de máquinas con su inseparable compañero Iker de Eguino y por las bandas la revolución con Kepa Vieites e Iván Alonso retrasado. Una apuesta arriesgada por los verdinegros.

De inicio, la velocidad de Thaylor incomodaba a la defensa del River, con problemas en los balones largos. El Portu parecía mejor situado. Isuskiza gozó de su gran ocasión cuando no supo aprovechar en el punto de penalti un envío de Rozas desde la izquierda. No se lo creyó. Una falta directa de Leandro con intención se marchó fuera en la otra área. El juego resultaba demasiado embarullado. Mucha pelea por cada balón y el dominio inicial jarrillero se convirtió en dominio alterno. Cada disputa era un contacto. Cada contacto una protesta. Iván Alonso disparó desde fuera del área y Villar cambió la dirección del balón para obligar a lucirse a Mediavilla en una gran oportunidad. En el saque de esquina, Zumalakarregi estuvo a punto de rematar de cabeza en el segundo palo con todo a su favor. Una jugada clave fue un forcejeo de Moya con Leandro, sin balón de por medio, acabó con un codazo del defensa, el delantero en el suelo y tarjeta amarilla para el defensa y la consiguiente protesta en el banquillo verdinegro supuso la exclusión de Oskar Martín que pedía roja pero para Moya.

El Portu continuaba imponiendo una presión muy alta y el Sestao adelantó líneas ya que el empate no le servía para nada. Un centro perfecto de Jonma al corazón del área y Leandro por dos veces no lo pudo culminar; a la postre fue Huidobro el que lo finalizó fuera. En la otra área, Thaylor seguía su pela particular con Huete y Zumalakarregi. Un incordio para ellos. Todavía hubo tiempo para una nueva ocasión sestaotarra en un remate desde fuera de Iván Alonso cuyo rechace lo cazó Huete y su balón fue taponado por la defensa portugaluja.

En la segunda parte, los de La Florida se resguardaron totalmente en su terreno y el Sestao se hizo dueño y señor del esférico. Huidobro peinando el balón en un córner puso en aprietos a Mediavilla, que respondió con acierto. De cabeza lo intentó también Ximon tras un semirremate de Jonma. Entre una nube de jugadores remató Vieites sin suerte y después Ximon rozó el poste tras tocar en un rival en un disparo raso. Otra vez Vieites remató escorado, el balón tocó en un contrario y acabó en el larguero. El asedio verdinegro era total. Pero tras un doble cambio jarrillero y en medio del despiste del River, el balón acabó en la banda derecha a los pies de Thaylor, que en carrera asistió a Rober para sentenciar con el gol del triunfo.

PORTUGALETE: Mediavilla, Yaser, Santamaría, Moya, Artabe, Celihueta (Min. 83, Jonfi), Chopi (Min. 53, Rober), Isuskiza (Min. 63, Galder), Ukerdi (Min. 46, Rubio), Rozas (Min. 83, Jabi Alonso) y Thaylor.

SESTAO RIVER: Landeta, Gago, Huete (Min. 80, Andoni), Zumalakarregi, Iván Alonso (Min. 53, Ximon), De Eguino (Min. 75, Rubio), Huidobro, Vieites, Villar, Jonma y Leandro.

Gol: 1-0: Min. 84; Rober.

Árbitro: Rezola Etxeberria. Expulsó en el banquillo al verdinegro Oskar Martín (Min. 25) y al jarrillero Artabe (Min. 93) por doble amonestación. Amonestó a los jarrilleros Artabe, Chopi, Moya, Isukiza, Mediavilla y Rober, Thaylor y al verdinegro De Eguino.

Incidencias: Final del 'play-off' de ascenso a Segunda B disputada en Sarriena a puerta cerrada.