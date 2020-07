Lopetegui: "Lo único que me quita el sueño es el Athletic"

El Sevilla llega esta noche a San Mamés como cuarto clasificado, a un paso de conseguir la clasificación para la Champions. El gran objetivo de la temporada. Sin embargo, el entrenador hispalense, Julen Lopetegui, no quiere mirar la clasificación. A falta de cuatro jornadas para que finalice la competición doméstica, no quiere distraerse entre números y cábalas; y tan solo un pensamiento ocupa su mente: "el próximo partido". Así lo expresó ayer el mismo técnico, tras acabar su último entrenamiento antes de partir para Bilbao: "Lo único que ahora me quita el sueño es el Athletic, este partido es lo único que nos preocupa porque es lo que tenemos delante, porque va a ser un partido muy exigente. No hay energía para otra cosa". De hecho, Lopetegui explicó que, aunque tienen al alcance de su mano el billete para la Champions, el Sevilla aún no puede relajarse porque "todavía nos queda lo más difícil, empezando por jugar ante un gran equipo en su casa".

Y es que el guipuzcoano tiene al Athletic entre ceja y ceja. Sabe que el conjunto rojiblanco es una de las bestias de su equipo y que las estadísticas no son nada favorables para los andaluces, ya que llevan nueve temporadas sin ganar un partido de liga en San Mamés. "Este es un dato objetivo que habla de la calidad y la dificultad del rival. El Athletic es un gran equipo en todos los sentidos, de hecho, es uno de los más físicos y competitivos de la liga, uno de los que más duelos ganan. Es un equipo que tiene jugadores de calidad y uno de los más completos tanto en el aspecto ofensivo como defensivo", declaró Lopetegui. Así pues, aunque el míster del Sevilla no quiso poner como excusa las 36 horas menos de descanso que tiene su equipo en comparación con el rival, sí que aludió a la exigencia de un oponente intenso para dejar entrever rotaciones: "El Athletic nos va a obligar a hacer un buen partido para poder competir contra él, tenemos que olvidarnos de las 36 horas de diferencia porque el partido va a ser de exigencia máxima tanto en situaciones defensivas como ofensivas, por eso tenemos que tener máxima concentración y máxima actitud".

sin raúl garcía



Así pues, será un duelo con grandes ausencias. La más destacada, por obligada, del Sevilla, será la del guardameta Tomas Vaclik, que tuvo que marcharse del pasado encuentro ante el Eibar tras una acción con Kike García. "Nos dio un susto importante, tiene una elongación en la rodilla un poco fea. No es tan grave como esperábamos, pero sí que le va a tener alejado algún tiempo de los campos", explicó Lopetegui. Por ello, aunque el técnico del Sevilla ya anunció que el portero checo no estará ante el Athletic, todavía no se atrevió a descartarle para el resto de curso: "Es una lesión para ir día a día, Tomas aguanta bien el dolor y seguro que acorta los plazos. Pero le mandamos toda la energía a Bono, que lleva trabajando toda la temporada para estar preparado".

Por otro lado, dos de los habituales, en este caso del Athletic, que no estarán esta noche sobre el verde son Yeray y Raúl García. El centrocampista se ha convertido en el referente ofensivo de los rojiblancos, sin embargo, su ausencia no relaja en absoluto Lopetegui: "El hecho de que no juegue Raúl no importa porque tienen un fondo de armario importante. Serán 90 minutos en los que tenemos que ser capaces de competir en todos los aspectos. Tenemos que estar preparados para la exigencia y la intensidad que propone el Athletic".