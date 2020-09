Lección del Sunweb

HEMOS asistido a una lección de cómo ganar una etapa por parte del Sunweb. Han hecho un trabajo impecable. El Sunweb ha enseñado al Bora cómo se ha de lograr la victoria. Es un equipo caza etapas, muy completo y que sabe hacer las cosas muy bien. En esta clase de finales puede jugar con tres bazas, las de Benoot, Hirschi y Kragh Andersen. Son corredores de características similares, todos ellos capaces de pasar muy bien la media montaña. Además, son especialistas en cotas cortas y con mucha punta de velocidad. Ellos han jugado mejor que nadie sus cartas. Enhorabuena para el Sunweb. El Bora lo ha hecho todo bien, menos lo más importante, ganar. A Sagan se le ve un poco desquiciado en su lucha por el maillot verde. La estrategia del Deceuninck de llevar la carrera lenta no ha colado y el exigente ritmo del Bora ha provocado que Bennett, el rival de Sagan por la regularidad, se quedara atrás. Los velocistas más pesados se han quedado en el puerto. Una vez el Bora ha distanciado a Bennett, la carrera se ha lanzado aún más. Los últimos 30 kilómetros los hemos hecho a 60 por hora. Una barbaridad. Sagan era probablemente el hombre más rápido para el final, pero ha tenido que responder en primera persona a algún ataque. Es muy difícil controlar un final así cuando has quemado todo el equipo para endurecer la carrera. Era un sálvese quién pueda y en río revuelto, el Sunweb ha sabido pescar. En esta segunda semana no ha habido ni un día de transición. En el Grand Colombier veremos gente al ataque y puede haber mayores diferencias que en el Puy Mary.