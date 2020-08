Alexander Kristoff, ganador de la primera etapa del Tour de Francia

El noruego Alexander Kristoff (UAE Emirates) estrenó el maillot amarillo del Tour de Francia al imponerse al esprint en una caótica primera etapa marcada por innumerables caídas, que machacaron al pelotón de principio a fin, con algún favorito afectado, como el francés Thibaut Pinot. La última montonera, recién pasada la pancarta de 3 kilómetros a meta, filtró el esprint y dejó atrapados a varios corredores importantes, como Marc Soler y Pinot.





Pinot se duele tras la caída en la primera etapa del Tour de Francia. AFP

? Revive el último km de la victoria de #135 @Kristoff87

#TDF2020 pic.twitter.com/pcqfYHbSn5 — Tour de France ES (@letour_es) August 29, 2020



PRIMERA FUGA Y FESTIVAL DE CAÍDAS

Mikel Nieve en el suelo en la primera etapa del Tour de Francia. AFP



JUMBO AL MANDO, PACTO DE NO AGRESIÓN



FIN DE LA TREGUA, ÚLTIMA MONTONERA Y REMATA KRISTOFF



SEGUNDA ETAPA DEL TOUR

Entre los que salvaron el pellejo se encontraba Kristoff y buen número de velocistas, pero fue el escandinavo quien(Trek) y del neerlandés Cees Bol (Sunweb).El pelotón llegó de la batalla con cuentagotas. Maillots destrozados, manos a las clavículas, como Rafa Valls. Los jueces marcaron a todos un tiempo de 3h.46.23 en el recorrido de 156 por los alrededores de Niza.Fue el regreso a la senda victoriosa de. El corredor de Oslo cosechó la cuarta victoria en el Tour, especial porque le supuso el maillot amarillo que se enfundó en el podio con mascarilla.La lluvia, los nervios, carreteras estrechas, descensos peligrosos y la ansiedad del estreno fueron factores que se tradujeron en múltiples caídas. Unmetieron el miedo en el cuerpo al pelotón.Mientras la fuga marcaba el paso con Grellier (Direct Energie), Schär (CCC Team) y Gautier (Vital Concept), los primeros aventureros del Tour 2020, en el pelotón se encadenaron los sobresaltos sin tregua.El asfalto se había convertido en una. La peor parte hasta mitad de carrera se la llevó el ruso Pavel Sivakov con dos caídas que convirtieron el recorrido en un auténtico calvario. También aterrizaron el francés, Erviti, Luis León Sánchez, Marc Soler,, De la Cruz, el colombiano Nairo Quintana, el esprinter irlandés Sam Bennett.... A partir del primer paso por la Cota de Rimiez (3ª) el agobio comenzó para algunos velocistas, como Caleb Ewan, quien también besó el suelo.El segundo paso por Rimiez desgastó la fuga, que se disolvió como un azucarillo en el kilómetro 98, momento en el que el pelotón decidió rodar a marcha moderada, a riesgo cero. El Jumbo Visma conAlgo había que hacer. Aún restaban 50 kilómetros para meta.Imposible mantener la tranquilidad en el estreno del Tour. El Astana dirigía las operaciones en un descenso cuando su líder, "Supermán" López, empezó a patinar hasta estrellarse de cabeza contra una cartel. Nada grave. Siguió con la bici deNueva intervención de Tony Martin moviendo los brazos de arriba a abajo. Eso significaba calma, "bajen ustedes despacito", ambiciones reservadas hasta los últimos kilómetros, cuando debían aparecer los esprinters, si es que iba a quedar alguno en liza. Las órdenes de Martin no fueron mano de santo.A 20 de meta se acabaron los mensajes de tranquilidad. Hasta la pancarta el terreno se suavizó con rectas y carreteras anchas. Se abrió la veda para atacar en serio o preparar la llegada a esprint del Paseo de los Ingleses.Los jueces decidieron marcar los tiempos a 3 de meta, un alivio para los hombres de la general para no meterse en la peligrosa vorágine de los esprinters.. Nada más pasar por el punto de dejar el escenario para los velocistas se produjoDel amasijo de bici salió ileso el grupo que se iba a jugar la etapa y el amarillo.Apareció Bennett con un ataque lejano, arrancó Pedersen con el arcoiris de campeón mundial, pero Kristoff se coló por la derecha, por sorpresa, y con una autoridad aplastante encargo el primer maillot amarillo. Justo premio para el noruego, de 33 años, campeón de Europa y subcampeón del mundo en 2017, y de la Milan San Remo en 2014. Los viejos esprinters nunca mueren.La segunda etapa ofrece un recorrido de 186 kilómetros con Niza de nuevo como salida y meta. Día para la batalla por las dificultades a superar: el Col de la Colmiane (1a, 16 kms al 6,3), Col de Turini (1a,15 kms al 7,4) y el Col D'Eze (2a, 7,8 kms al 6,1), con una tachuela no puntuable a 9 de meta, la subida a Quatre Chemins. EFE