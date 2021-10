Kyrie Irving asegura que no se vacuna porque "es lo mejor para mí"

Kyrie Irving aseguró ayer jueves que su decisión de no vacunarse contra el covid-19 se fundamenta exclusivamente en su convencimiento de que "es lo mejor para mí". El base All Star ha sido apartado por los Brooklyn Nets "hasta que pueda ser miembro del equipo a tiempo completo" porque el protocolo sanitario de Nueva York le impide jugar los duelos como local. El jugador apuntó en Instagram Live que apoya tanto a las personas que han decidido vacunarse como a las que no, expresó su agradecimiento a los médicos por su trabajo y dejó claro su disgusto por la pérdida de la oportunidad de luchar por el anillo y por tener que renunciar a su sueldo (35 millones de dólares). "Conozco las consecuencias y si eso significa que soy juzgado y demonizado, eso es exactamente lo que es. Ese es el papel que interpreto, pero nunca quise renunciar a mi pasión, mi amor y mi sueño por este mandato", dijo.