Rafa Nadal,"hundido y triste" por una fisura de costilla que le mantendrá seis semanas de baja

El tenista mallorquín Rafael Nadal sufre una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo el pasado sábado en el partido de semifinales de Indian Wells contra su compatriota Carlos Alcaraz y permanecerá de baja entre cuatro y seis semanas.





Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena.