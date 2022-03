La ATP 'perdona' a Zverev tras su agresión a un juez de silla en Acapulco

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, fue sancionado con 23.000 euros de multa y 2 meses de sanción sin poder jugar torneos de la ATP, tras el incidente que protagonizó en el torneo de Acapulco, México, en el que golpeó con violencia y repetidamente la silla del juez con su raqueta.





Alexander Zverev has been THROWN OUT of the Mexican Open for attacking the umpire's chair at the end of his doubles match ?????? pic.twitter.com/CWhQ1r6kwj