Djokovic viaja a Australia sin aclarar si está vacunado

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, jugará definitivamente el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que da comienzo el 17 de enero en Melbourne, tras confirmar este martes que puede viajar al país con una exención médica.



De este modo, el de Belgrado pone fin a todos los rumores sobre su presencia o no en el 'grande' oceánico ya que siempre se ha mostrado contrario a la obligatoriedad de estar vacunado para poder competir, aunque este es uno de los requisitos de entrada en Australia y él no ha llegado a confirmar si lo cumple o no. De hecho, finalmente renunció a competir en la Copa ATP que se disputa en Sidney con su país.



Sin embargo, el director del Abierto de Australia, Craig Tiley, reveló que algunos jugadores que no estaban vacunados habían recibido exenciones médicas como ha resultado ser el caso del nueve veces campeón en Melbourne Park.



"¡Feliz año nuevo! Os deseo salud, amor y alegría en cada momento y que sintáis amor y respeto hacia todos los seres de este maravilloso planeta. Pasé un tiempo de calidad fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Australia con un permiso de exención. ¡Vamos 2022!", confirmó Djokovic en sus redes sociales.





Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I've spent fantastic quality time with loved ones over break & today I'm heading Down Under with an exemption permission. Let's go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4