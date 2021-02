Presentado el recorrido de la Vuelta

"Hemos querido diseñar una carrera diferente", manifestó el director general de La Vuelta, Javier Guillén, durante la presentación de la próxima edición de la carrera. Esta "diferencia" consiste en el afán por "mostrar nuestro país: su belleza y su potencial como referente turístico mundial". Consideran desde la organización que el contexto de padecimiento del coronavirus invita a trazar un recorrido que es "una manera de ayudar al entretenimiento y la promoción turística a la espera de que podamos volver a la normalidad".



Esta 76ª edición, apodada 'La Vuelta de las Catedrales' porque comienza el 14 de agosto frente a la Catedral de Burgos y concluye el 5 de septiembre junto a la Catedral de Santiago, no pisará el suelo de Euskadi, a pesar de que "estaremos en muchísimos territorios, con una gran variedad de terrenos y sedes inéditas, además de visitar algunos de los grandes núcleos turísticos del país".



Se trata de un recorrido de 3.336,1 kilómetros que alberga ocho llegadas en alto y dos contrarrelojes, fijadas para la primera y última etapa de La Vuelta. En total, hay siete etapas consideradas de montaña, cuatro de media montaña, seis etapas llanas, dos contrarrelojes, ambas individuales, y dos jornadas de descanso. Los puertos de montaña son 45, entre los que sobresalen tres de Categoría Especial, como son Velefique, Lagos de Covadonga y Gamoniteiru. Además, habrá otros 13 puertos de Primera, otros tantos de Segunda y 16 de Tercera.









A juicio del director, la carrera mantendrá la incertidumbre hasta el tramo final. "Es una Vuelta provista de su esencia, de su personalidad, que. En el último fin de semana habrá montaña el sábado, puede sorprender, y la crono del domingo en Santiago será clave.", expresó.. En los últimos años hemos tenido un líder que parecía definitivo, pero recordemos los últimos años con los apuros de Roglic en Gredos, o el año pasado en La Covatilla. Este año todo se decidirá al final", garantizó el máximo responsable.De algún modo, Guillén también. "En el 2021 queríamos recuperar zonas como el Levante, Extremadura y Andalucía, aunque nunca se puede abarcar todo", explicó.Sobre las, la organización hizo hincapié en la inclusión de escenarios como el, enclaves "totalmente nuevos para el ciclismo profesional, ya que".

Las etapas:



14 agosto. 1ª etapa: Burgos – Burgos, 8 km CRI

?? Etapa 1 | Stage 1 ?? ?? Burgos. Catedral VIII Centenario 2021 > Catedral ?? ?? 8 km ???? Etapa para especialistas con un recorrido muy técnico ???? A highly technical ITT for the specialists #LaVuelta21 pic.twitter.com/FQo1gKyC1F

15 agosto. 2ª etapa: Caleruega – Gamonal (Burgos), 169,5 km

16 agosto. 3ª etapa: Santo Domingo de Silos – Picón Blanco, 203 km

17 agosto. 4ª etapa: El Burgo de Osma – Molina de Aragón, 163,6 km

18 agosto. 5ª etapa: Tarancón – Albacete, 184 km

19 agosto. 6ª etapa: Requena – Alto de la Montaña de Cullera, 159 km

20 agosto. 7ª etapa: Gandía – Balcón de Alicante, 152 km

21 agosto. 8ª etapa: Santa Pola – La Manga del Mar Menor, 163,3 km

22 agosto. 9ª etapa: Puerto Lumbreras – Alto de Velifique, 187,8 km

23 agosto. Descanso

24 agosto. 10ª etapa: Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria, 190,2 km

25 agosto. 11ª etapa: Antequera – Valdepeñas de Jaén, 131,6 km

26 agosto. 12ª etapa: Jaén – Córdoba, 166,7 km

27 agosto. 13ª etapa: Bélmez – Villanueva de la Serena, 197,2 km

28 agosto. 14ª etapa: Don Benito – Pico Villuercas, 159,7 km

29 agosto. 15ª etapa: Navalmoral de la Mata – El Barraco, 193,4 km

30 agosto. Descanso

31 agosto. 16ª etapa: Laredo – Santa Cruz de Bezana, 170,8 km

?? Etapa 16 | Stage 16 ??



?? Laredo > Santa Cruz de Bezana ??

?? 170,8 km



???? Última oportunidad clara para los sprinters de La Vuelta 21

???? The last clear stage for the sprinters of La Vuelta 21#LaVuelta21 pic.twitter.com/MlXyLU7x1q