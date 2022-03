Borja Cobeaga: "En estos Oscar no hay nada escrito, puede haber muchas sorpresas"

Cuando se ingresa en la Academia Internacional de Cine de Hollywood es para toda la vida. El cargo es vitalicio. Borja Cobeaga entró en este club selecto de cineastas de todo el mundo cuando su corto Éramos pocos fue nominado a los Oscar en 2007. No consiguió la estatuilla dorada, pero desde entonces es académico de Hollywood.

"Ha pasado ya tanto tiempo de mi aventura en Hollywood que lo recuerdo como en una nebulosa. Fue muy divertido, muy desquiciado...", explica el director y guionista vasco. Y como miembro de la academia cinematográfica más prestigiosa del mundo, tiene el derecho a emitir su voto para decidir cuáles serán las películas candidatas a la gloria.

"Lógicamente es imposible ver todas las que salen al mercado, pero intento realizar una buena selección", especifica Cobeaga, que ha dirigido películas como No controles, Negociador o Pagafantas, y ha coescrito los guiones de Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, entre otros.

Desde la Academia hollywoodense, se envía un enlace a los miembros para que puedan visionar las producciones realizadas en todo el mundo y también se les invita a los pases de prensa. "De todos modos, hay demasiadas nominaciones. En cada categoría, se incluyen 10, creo que se deberían reducir mucho más. Sería una forma preferible de reconocer los mejores trabajos", según este cineasta.

Este domingo

Los Oscar se entregarán el 27 de marzo en Los Ángeles, un evento que se podrá ver sin problema en streaming o televisión desde las 00.30 con la alfombra roja y a partir de las dos de la mañana la entrega de premios, que en esta ocasión tendrá un orden bastante curioso con la intención de hacer del evento algo más dinámico, aunque se extenderá hasta las cinco de la mañana.

La 94ª Edición de los Premios Oscar promete emociones fuertes porque, según cree Borja Cobeaga, puede haber sorpresas. El poder del perro, de Jane Campion, parte como la gran favorita al acumular doce nominaciones. El drama dirigido por Jane Campion figura en prácticamente todas las categorías estrella, como mejor película, dirección, fotografía, banda sonora y, por supuesto, interpretación masculina para su protagonista, Benedict Cumberbatch. Además de Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, por sus papeles secundarios.

La neozelandesa (Wellington, 1954) lidera todas las apuestas para alzarse con el Oscar a mejor dirección por su última película, que le haría volver a recoger una estatuilla 28 años después de intentarlo con El Piano. Entonces, Campion ganó el premio en la categoría de mejor guion original; ahora, además del galardón de mejor dirección, se postula a recoger el de mejor película y mejor guion adaptado.

Y, sin embargo, en las últimas semanas le está saliendo una fuerte competidora. CODA es una conmovedora historia sobre el único miembro oyente de una familia de sordos, que con solo tres nominaciones a los Oscar se está llevando buena parte de los premios de la temporada.

Es posible que la Academia de Hollwyood no haga oídos sordos a este remake americano de La familia Bèlier al que muchos ya ven como una fuerte candidata a llevarse el Oscar de la Academia. "Su directora, Sian Heder, puede quitarle la estatuilla a la mejor película a títulos más importantes como El poder del perro, también dirigida por una mujer, Jane Campion", explica Cobeaga. Esta apuesta de Apple TV+, que arrasó en el Festival de Sundance de 2021, está nominada en las categorías de mejor película, mejor actor secundario (Troy Kotsur) y mejor guion Adaptado.

Y Borja Cobeaga, ¿con cuál se queda?: "Tengo que reconocer que no es un año en el que me hayan gustado mucho las películas que he visto, pero si tengo que elegir entre El Poder del perro y CODA, me quedo con la película de Jane Campion, aunque también tiene el inconveniente de que es de Netflix y los académicos parecen tener alergia a las plataformas. En cierto modo, las ven como enemigas de la pantalla grande. A mí la que más me ha gustado de todas ha sido Licorice Pizza, una película dirigida por Paul Thomas Anderson".

Actor y actriz

Menos dudas tiene Borja Cobega en lo que se refiere al premio al mejor actor. Para él, hay un candidato que lleva la delantera a todos los demás, Will Smith. Después de 15 años sin haber recibido una nominación, el actor de 53 años ha entrado en la fila de candidatos a la estatuilla gracias a la cinta Rey Richard que no solamente protagonizó, sino que también produjo. El intérprete está nominado también en la categoría a mejor película.

Smith representa a Richard Williams, el padre de las icónicas tenistas Venus y Serena Williams. De momento, ya ha ganado el Bafta y el premio del Sindicato de Actores (SAG). Aunque tendrá un fuerte competidor, Benedict Cumberbatch, que ha dominado las contiendas previas al Oscar por su trabajo en El poder del perro.

Cobeaga tiene dudas sobre qué actriz se alzará con la estatuilla a la mejor interpretación. "Está mas complicado... Ojalá gane Penélope Cruz, pero de la misma manera que va a ganar Will Smith, no lo tengo claro. Sería increíble que ganase", afirma. Las nominaciones han despertado polémica por la falta de una actriz entre las candidaturas que la gran mayoría esperaba ver entre ellas, Lady Gaga, por su papel en La casa Gucci.

En cuanto a la actriz de reparto, Cobeaga remarca que se decanta por Ariana DeBose, la Anita de West Side Story, como una de sus favoritas para hacerse con el galardón. "La película de Steven Spielberg, que parte con siete nominaciones, se podría llevar también algunos Oscar en el apartado técnico", asegura el académico de Hollywood. En cuanto al actor de reparto, la quiniela está muy dividida "aunque Troy Kotsur se está llevando muchos premios por su papel de Frank Ross en CODA".

Drive my car, de Ryûsuke Hamaguchi, no solo es la favorita entre las nominadas a mejor película internacional en estos Oscar 2022, sino además se ha colado en otras tres categorías, incluida la de mejor película.

Y un deseo: "Ojalá Alberto Iglesias consiga el premio a la mejor banda sonora por su trabajo en la última cinta de Pedro Almodóvar, Madres paralelas. Lo tiene complicado porque Dune y El Poder del perro han ganado ya varios premios, pero me alegraría mucho que se lo den"

El compositor donostiarra vivirá su cuarta nominación a los Oscar este domingo, aunque, de recibir el galardón, lo tendrá que recoger fuera de la gala televisiva. La Academia de cine ha decidido excluir ocho categorías –entre ellas, la suya– de la ceremonia para hacerla más dinámica. "No me parece justo, pero en realidad, los Oscar se han convertido en un show televisivo".

"Tengo que reconocer que no ha sido un año en el que me hayan gustado demasiado las películas que he visto"