Franz Ferdinand, 'pelotazos' para los pies

Franz Ferdinand regresa por todo lo alto con 'Hits To The Head'. Domino-Music as Usual

FRANZ Ferdinand, uno de los grupos más exitosos que ha dado Gran Bretaña en el siglo XXI, con ventas superiores a los más de 10 millones de discos y múltiples premios, publica Hits to the head (Domino. Music as Usual), un recopilatorio de 20 temas con pelotazos de indie–rock bailable incontestables, a los que añaden dos canciones inéditas, y que presentarán el 27 de octubre en el Bilbao Arena de Miribilla.

El título de esta antología de sus dos décadas de carrera alude a la cabeza, pero es innegable que la fuerza de la música liderada por el compositor, guitarrista y cantante Alex Kapranos va dirigida al baile, principalmente a los pies. Lo hemos comprobado ya tres veces en Bilbao, en conciertos frescos, vitamínicos y sudorosos ofrecidos en el pabellón de La Casilla, y los festivales Bilbao BBK Live y BIME.









Hits to the head, su artefacto actual, ofrece el cariz de un cierre de etapa a pesar de su par de inéditos, en los que Kapranos ha colaborado con Julian Corrie y Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys). Con nueva formación tras sentarse a la batería Audrey Tait, el grupo ha sabido siempre conjugar la mejor canción clásica, esa que busca "hacer bailar a las chicas", con el indie–rock más molón, guitarras infecciosas, magníficos estribillos y un deseo de no estancarse, jugando en sus últimos años con un sonido más oscuro y de tintes electrónicos.

éxitos

Kapranos ha elegido la lista de Hits to the top como si hubiera escogido "las canciones para un festival". Están todos sus éxitos, sus temas coreados, "los que la gente quiere escuchar", explica. Su objetivo es "llevarlos a la cabeza, el corazón y... los pies", indica antes de destacar la importancia que tuvieron algunos recopilatorios –Changesbowie, de Bowie, Rolled gold, de los Stones o el Disco azul y rojo, de The Beatles– en su pasión por la música. "Tengo amigos que creen que no eres un fan si tienes solo lo mejor de una discografía. Estoy en desacuerdo, me encantaron los recopilatorios de mis padres y estoy muy agradecido porque fueron mi punto de partida", aclara.

Hits to the head se abre con el primer single, Darts of pleasure, lanzado a mediados de 2003, donde ya estaba ese bajo trepanador, el estribillo infeccioso, esas guitarras urgentes y su sempiterna "pasión fantástica". El resto muestra el recorrido en dos décadas de carrera y cinco discos, de sus hits incontestables iniciales, el todavía urgente Take me out o Do you want me, pasando por la más templada The dark of the matinée, y trazando una travesía por el resto de su singladura –ordenada cronológicamente– en éxitos como This fire, Right action y Love illumination.

El álbum incluye también alguna parada en alguna canción menos obvia –Outsiders es una de sus favoritas, a pesar de su ritmo más calmo, debido a su mensaje– hasta llegar a las recientes Always ascending o Glimpse of love.

Toneladas de sudor después, cierran con las dos inéditas, igualmente bailables y febriles. Más guitarrera, instantánea, pop y con un punto glam Billy goodbye, a pesar de su carga electrónica, y no menos atractiva Curious, funky y efectiva. Prueba a no bailar con ellos.