El disco homenaje a Boni ya tiene fecha de lanzamiento

El próximo 6 de mayo verá la luz Boni. Nada más. Un recuerdo de, el álbum en homenaje a Boni en el que han participado artistas como Marea, Rosendo, Fito, El Drogas o M-Clan. Precisamente una versión de Marea de El Trompo -canción de Barricada con letra de Kutxi Romero incluida en Bésame (2002)- ha acompañado el anuncio del lanzamiento de este disco homenaje, que estará disponible en ediciones de un doble CD, un triple vinilo y una versión digital.

Completan el listado de artistas que colaboran el homenaje Miss Octubre, Dikers, Rozalén, Sôber, Parabellum, Cifu (Celtas Cortos), La Fuga, Uoho, Malaputa, Desakato, Ciclonautas, Tahúres Zurdos, Los Zigarros, Reincidentes, Izal y Porco Bravo.

La publicación está acompañada por un texto escrito por Isabel Rebolé, viuda del Boni:



"Hace poco más de un año el alma de Boni se rompió en mil pedazos de rocanrol.

Dejándonos rotos a todos los que le queríamos; sin embargo, el eco de los trozos de su alma continuaba resonando en nuestros corazones, tan fuerte, como el sonido de su potente guitarra y su rasgada voz.

Y así, empezó a gestarse un disco homenaje con mucho apoyo e ilusión.

Hoy ha llegado el día en el que este disco se presenta oficialmente. Para mí, para nuestra gente, no es un recopilatorio cualquiera, no es un disco más de colaboraciones. Aquí hay mucho amor y respeto a toda una carrera que se truncó de forma inesperada. Las canciones que son el alma y el corazón de Boni. Un proyecto arropado gracias a muchas manos que se me han brindado... A generosas voces de personas que le conocieron bien y que dejan una preciosa memoria. Con mucha emoción quiero agradecer de corazón a todos estos fieles amigos y compañeros de Boni y por supuesto a los fans que están deseando tener ya sus canciones el próximo día 6 de mayo. Gracias, gracias, gracias!"