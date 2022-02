Una colaboración con Aitana, la sorpresa del nuevo disco de Amaia

Amaia Romero ha desvelado la noche de este miércoles en sus redes sociales la portada y la contraportada de su nuevo disco, y por tanto el nombre que tendrá y las canciones que incluirá, que van a ser diez y que incluyen una enorme sorpresa: una colaboración de la pamplonesa con la exitosa Aitana.

El nuevo trabajo, que no tiene aún fecha de publicación, llegará más de dos años después de su disco debut, titulado Pero no pasa nada, que salió a la calle el 20 de septiembre de 2019. Tal y como hizo entonces, ahora se ha tomado con calma la composición de las canciones y no ha mostrado mucha prisa por sacar el disco, viviendo un poco al margen de la presión de la industria musical.

Cuando no sé quién soy es el nombre del nuevo trabajo, un título que hace ver que estos últimos años no han sido fáciles para la navarra tras la revolución que supuso su participación (y su victoria) en Operación Triunfo, su paso por Eurovisión (y su relación) con Alfred y la dificultad para mantener una vida privada.

En la portada aparece un primer plano suyo en el que, pensativa, se lleva a los labios un colgante en forma de corazón que incluye una foto en blanco y negro de ella de niña. La misma foto, ahora en color, y el mismo colgante, pero abierto, aparecen en una colorida contraportada en la que se muestran junto a un chupa-chups roto, flores, restos de papel y una goma, todo ello muy sucio.

La contraportada del disco, con los títulos de las canciones. Foto: Instagram (@amaia)

Pero la sorpresa está en las canciones. Tres de ellas ya se conocían, porque Amaia ya ha publicado tres singles adelanto del disco: Yo invito, Quiero pero no (colaboración con Rojuu) y la sorprendente jota Yamaguchi, en referencia al parque pamplonés. El resto de los temas se titulan Bienvenidos al show, Dilo sin hablar, La vida imposible, Pesimista, La persona, Santos que yo te pinte (que probablemente será una versión de la canción de Los Planetas) y la gran sorpresa: La canción que no quiero cantarte.

Y es la gran sorpresa porque es una colaboración con Aitana, su gran amiga dentro de la academia de Operación Triunfo, con quien nunca ha tenido rivalidad (de hecho han llevado caminos musicales totalmente diferentes). Una colaboración que los fans de ambas pedían a gritos desde que acabó el concurso y que parecía que nunca iba a llegar, pese a que la catalana es últimamente la reina de las colaboraciones. Ahora sólo falta esperar.

El anuncio de Amaia en Instagram rozó los 50.000 likes en la primera media hora e incluso recibió la respuesta de la propia Aitana, que contestó con una serie de símbolos, y que además subió una historia a su cuenta de Instagram incluyendo la publicación de su amiga y el texto "Sorpresa".