El rock adulto e 'invencible' del cantante Eddie Vedder

EL rockero Eddie Vedder está de actualidad doble en este inicio de 2022. Además de retomar los directos con Pearl Jam en una gira mundial, acaba de publicar su tercer disco en solitario, Earthling (Seattle Surf. Republic Records), en el que el cantante rastrea todas sus influencias, del rock correoso al punk, el AOR y las baladas, sobre un escenario en el que conviven el amor y la política. Vedder, que ha contado con ayuda de Stevie Wonder, Elton John y Ringo Starr en el álbum, defiende que "no debe haber una separación entre el arte, la música y la política; hay que reforzar que el arte puede ser una forma de protesta no violenta".

Vedder llevaba oficialmente parado casi dos años, desde la publicación de Gigaton, el décimo primer disco de Pearl Jam, cuya gira se suspendió y se retomará ahora por medio mundo aunque, de momento, sin fechas estatales. Alejado de los escenarios y de su banda en el último lustro, el vocalista superviviente del grunge de Seattle del siglo XX se mantuvo ocupado en los últimos tiempos colaborando con Glen Hansard Cat Power en la banda sonora de la película Flag day, dirigida por Sean Penn y en la que debutaba como cantante su hija, Olivia Vedder.

Ahora, el regreso es ya oficial con la publicación de su tercer disco en solitario, carrera que arrancó con la bella y naturalista banda sonora de Into the wild y siguió con el posterior y algo decepcionante Ukelele songs, publicado ya hace once años. El esperado Earthling está producido por Andrew Watt, ganador del Grammy, y el vocalista y guitarrista lo está ya presentando en directo en Estados Unidos –vuelve a actuar en solitario tras una década– antes de salir de gira con Pearl Jam.

variedad



Earthling ilumina todas sus ansias musicales y cuenta con varias estrellas veteranas como colaboradores, además de con músicos reputados como Andrew Watt, Josh Klinghoffer, Glen Hansard y Chad Smith, el batería de Red, Hot, Chili Peppers. "Está estructurado como un concierto, cuando los invitados especiales salen al final del disco, incluido mi padre, a quien no llegué a conocer, en el tema de despedida", ha indicado Vedder a New York Times Magazine.

Earthling se muestra como un reflejo de los deseos de su autor por abogar por la empatía entre los seres humanos. El disco se abre con el single Invencible, todo épica, energía cruda, armonías celestiales, unos sintetizadores AOR y un destino claro: ser coreada en estadios cuando cante "cuando amamos somos invencibles". El rock'n'roll a tope prosigue con el muro de sonido de Power of right y se ralentiza en la bellísima balada Long way, en la que le canta a la huida calzando las camperas del añorado Tom Petty. El tema se recuesta sobre el teclado del rompecorazones Benmont Tench y su fiera guitarra podría haberla tocado Mike Campbell.

El modelo cambia en The dark, con un saxo y un galope rítmico a lo The E Street Band, y sigue escorado al rock en Brother the cloud, sobre la pérdida de un ser querido (podría ser su hermano Chris Cornell). Luego se orienta claramente hacia el punk –amable y maduro– en cortes como Good and evil y Rose of Jericho, y baja revoluciones en el elegante medio tiempo Fallout today y, sobre todo, en The haves, balada en crescendo donde luce garganta para criticar la fiebre capitalista.

En la recta final entra la armónica espídica de Stevie Wonder en la fácil y punk-pop Try; Elton John, con su voz y piano en Picture, que ofrece un ligero deje country, y el amigo Ringo a la batería en Mrs. Mills, un tributo a la pianista Gladys Mills, que destacó con sus tonadas de music hall y queda enmarcado en un baladón Beatles que podría firmar McCartney. Vedder ha conversado con Springsteen sobre en disco en un vídeo ya disponible en YouTube y en que reconoce influencias de Jacksons 5, The Beatles, The Who, Talking Heads, Fugazi y, claro, el propio Bruce.