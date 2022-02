Kaotiko edita su nuevo disco: "Hacemos lo que nos da la gana, sin pensar en lo que van a decir"

Tres años después de Aprendiendo violencia, el grupo alavés Kaotiko regresa con su noveno disco, Sin filtro (Maldito Records), en el que siguen ahondando en el punk rock clásico, melódico y crítico aunque con alguna incursión novedosa en ritmos bailables. "Hacemos lo que nos da la gana, sin pensar en nadie", explica su vocalista, Jony. La gira se iniciará el 4 de marzo en Gernika, en Iparragirre Rock Elkartea, y proseguirá el mismo mes en Donostia (Kafe Antzokia), Amurrio (Burubio Kultur Elkartea) y Tafalla (Sala Kube) antes de recalar en Barcelona, Lleida, Zamora, León, Toledo, Logroño y Zaragoza.



Como les pasó a tantos otros grupos, la pandemia interrumpió el camino de su anterior trabajo. "Nos quedó la sensación de que no tocamos tanto el disco como nos hubiera gustado, como si tuviera más vida", aunque parar, por lo menos, tuvo una parte que se pudo aprovechar: "tuvimos más tiempo del habitual para meter horas en el local, haciéndolo sin saber si era trabajo o una necesidad. Y no fue fácil, ya que ensayamos en Agurain pero hay gente en el grupo de Araba y Nafarroa. Ahí pensamos que teníamos que grabar un nuevo disco aunque algunos temas de Aprende violencia se quedarán en el repertorio".



Grabado con Pascal Etxepare en su estudio al otro lado del Bidasoa, Sin filtro cuenta con canciones como Plan B, escrita por Jony. "En este periodo he sido aita. La hice pensando en el bebé, en qué mundo y qué herencia vamos a dejar a las nuevas generaciones". El resultado del álbum ha dejado más que satisfechos a los de Agurain. "Estamos muy contentos con este sonido crudo, cañón y muy presente. Aparte, hemos indagado en algún tema en sonidos diferentes, pero sin dejar de ser Kaotiko", como pasa en Evolution y Gatillazo.





"La idea ha sido siempre poder defender esta vuelta de tuerca sobre los escenarios porque somos muy básicos al tocar. Nos basta con cuatro notas, un buen coro, melodías, guitarras y batería a piñón. Esos temas serían como un plan B, pero sin salirnos del A". Al fin y al cabo, "lo bueno del punk, el rock y el heavy es que tenemos nuestro público; y es muy fiel aunque algún día, de fiesta, pueda bailar ritmos actuales" como el trap.Ahora, de todas formas, es el momento de Sin filtro, un título que parece toda una declaración de intenciones por parte del grupo. "Es complicado ponerse de acuerdo entre todos para los títulos, pero el elegido está bien porque hacemos lo que nos da la gana, y sale en cada momento al componer, sin pensar en lo que van a decir". En este caso, la banda ha realizado todas las letras, frente al sello que en el anterior disco puso Evaristo Páramos. "Al haber tiempo Es algo que surge o no, como las colaboraciones si te imaginas a alguien cantando alguna canción. Evaristo es el orgullo de Agurain, pero esta vez no ha surgido".Una tras otra se suceden canciones en las que", sin pasar por alto el tema La del tonto, que parece referirse a Vox. "Últimamente está muy vigente la ideología del odio, el pensar en el bienestar propio y no en el general y social. Es la del tonto, que se cree titulares y populismos baratos que van calando y creciendo en la sociedad. Es algo que nos toca la moral. Es inconcebible que una mujer, alguien de color o quienes cobren los sueldos más bajos les acaben votando".Ellos, por su parte, cuando se les menciona otro de los cortes del disco, Adicto, dicen ser "adictos al grupo, al local de ensayo y a los conciertos. Nos gusta coger la furgoneta y visitar lugares". Es lo que toca ahora ya que la llegada de marzo va a suponer el arranque de una gira intensa, conciertos a los que "llevar el motor encendido siempre".