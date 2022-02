Joaquín Sabina deja su retiro y vuelve a los escenarios en los Goya

El veterano cantautor Joaquín Sabina volverá a los escenarios este fin de semana, tras dos años de ausencia, en la gala de la 36ª edición de los Premios Goya, que se celebrarán en Valencia. El autor de Princesa y 15 días y 500 noches actuará junto a su amigo y colaborador Leiva en la noche del sábado. También se ha confirmado la presencia de Luz Casal en una gala que tiene como máxima favorita a los galardones a El buen patrón, de León de Aranoa, con 20 nominaciones.

Sabina, que recibió el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy celebrados en 2021, ofreció su último recital hasta la fecha el 12 de febrero de 2020 –el día de los cumpleaños–, cuando su concierto compartido con Joan Manuel Serrat en Madrid tuvo que suspenderse por una caída desde el escenario del músico jienense. Su regreso, aunque sea puntual, está ya confirmado. Tendrá lugar en la gala de los Goya de este sábado, que acogerá el centro Les Arts de Valencia.

Y Sabina lo hará el día que festejará su 73 cumpleaños, justo dos años después de su última actuación en público. El músico, que ha puesto la banda sonora a varias generaciones, estará por primera vez en la ceremonia de entrega de los premios del cine estatal. La voz de este cantautor de culto se apoyará en la del exitoso Leiva, que ya logró el Goya a Mejor Canción Original en 2018 por La llamada. Actualmente, el ex de Pereza triunfa con su disco Cuando te muerdes el labio.

Video 'Lo niego todo'





La primera colaboración de Sabina con Leiva fue en Tiramisú de limón, incluida en su disco Vinagre y rosas (2009), tema que firmaron a medias. Posteriormente, en Lo niego todo, último álbum de estudio del jienense, editado hace ya un lustro, Leiva colaboró en las músicas, mientras que lo hizo con el escritor Benjamín Prado en sus textos. "A mis musas les habían salido varices y les olía ya el aliento", reconoció. Por ello, al ya habitual apoyo en la escritura de Prado le sumó la frescura de Leiva a la composición, voz y guitarras.

"Voy a juntarme con un jovenzuelo que me gusta mucho, a ver si renovamos un poco el aire", explicó en su día. Sabina ha explicado en una de sus últimas declaraciones en público que está listo para abandonar los escenarios y que lo hará cuando "vuelva la normalidad" y se acabe la pandemia. "Será un hola y adiós", indicó, ya que, en sus propias palabras, "a mis años no me hace falta nada por hacer".

LUZ CASAL

Por su parte, Luz Casal será otra de las voces que sonarán en la edición 36 de Premios Goya de Valencia. La cantante y compositora gallega interpretó los temas Piensa en mí y Un año de amor, incluidos en la película Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, entre otras colaboraciones con el cine, y cuenta con un Premio Goya a Mejor Canción Original por la cinta de animación El bosque animado.