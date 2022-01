Un centenar de escultores se unen en 'Gaurko Euskal Eskultura'

Dicen que la unión hace la fuerza y esa es la fórmula por la que han apostado los escultores y escultoras de Euskal Herria para mostrar su talento y creatividad al gran público. Con el propósito de tener un espacio expositivo en el que ofrecer una imagen heterogénea y completa del panorama escultórico vasco, cerca de un centenar de creadores se han unido en la muestra Gaurko Euskal Eskultura, una exposición que viajará a diversos puntos de Euskal Herria, pero que tiene su punto de partida en Santurtzi. Así, hasta el próximo 16 de febrero, la Casa Torre de la localidad marinera acogerá esta muestra que mostrará 95 trabajos de 32 artistas diferentes, si bien en el proyecto participan un centenar de escultores que expondrán en diferentes turnos. De esta manera, los escultores de Euskal Herria hacen realidad un proyecto que comenzó a idearse hace muy poco, concretamente, el pasado otoño durante un festival celebrado en Aralar. "Estamos muy agradecidos de que hayan elegido Santurtzi como primera parada de este proyecto", reconoció Itsazain Ortolatxipi, edil de Cultura del Ayuntamiento de Santurtzi.

Para poder dar cabida al mayor número de creaciones posibles, los escultores han apostado por que sus obras tengan un formato reducido, concretamente, de 20 centímetros de alto, 20 ancho y 20 de largo. "Esta exposición aglutina a casi todos los escultores y escultoras de Euskal Herria. Es la mayor muestra de este tipo que se ha hecho desde que en 1971 se organizase una muestra con 31 escultores vascos. Más adelante, se hizo Proyecto Hombre, una iniciativa en la que tomaron parte más de un centenar de artistas, pero de varias disciplinas. Nunca se habían juntado 95 escultores en un mismo proyecto", señaló ayer Fito Cuevas, uno de los artistas cuya obra ya luce en la Casa Torre santurtziarra. Con el talento, la creatividad y esfuerzo de cada participante, Gaurko Euskal Eskultura se asegura ser una muestra muy diversa y variada, con obras muy diferentes entre sí, pero que tienen el nexo común de sus pequeñas dimensiones y de estar realizadas por artistas vascos. Uno de los grandes impulsores de esta exposición ha sido Guillermo Olmo, responsable del parque escultórico de La Arboleda. "Vi la necesidad de que se uniese todo el sector porque el mundo de la escultura vasca está en una mala situación y tenemos la necesidad de unirnos y mostrar nuestra producción", indicó Olmo. Él cuenta con una obra en esta exposición, Arina, una creación en la que el autor ha buscado la ligereza y, para ello, ha creado una esfera de zinc. Todas y cada una de las esculturas que están expuestas hasta el próximo 16 de febrero en la Casa Torre santurtziarra están a la venta. "Las obras que están expuestas están a la venta y animamos a la ciudadanía a que compre escultura a precios asequibles", comentó Olmo. Una vez sean adquiridas, esas obras estarán en la muestra hasta la fecha de finalización de la exposición, en este caso hasta el 16 de febrero. De esta manera, también se agilizará el proceso de entrada de nuevos creadores a la exposición, ya que una de las particularidades de esta muestra es que en cada una de sus paradas será diferente, puesto que habrá obras que salgan del circuito, mientras que su lugar será ocupado por otras creaciones nuevas. "Así renovamos la exposición y damos cabida a todos los escultores", explicó Fito Cuevas.





'Barrurantzko espiralean', del artista Ángel Navas.

Uno de los obstáculos a superar por algunos de los escultores y escultoras para poder formar parte de este proyecto ha sido el tener que hacer una obra en formato mucho más reducido que lo que están acostumbrados. Por ejemplo, Amaia Conde, artista de Arrasate, ha creado No, una obra que pone imagen a la lacra de la violencia de género. En un cubo de nogal de 20x20x20, Conde ha creado en base a un minucioso trabajo de talla la figura de una mujer que trata de protegerse de una agresión machista. "El título de la obra, No, es lo que dice la víctima; pero, sobre todo, es lo que debiéramos decir como sociedad alto y claro ante este tipo de situaciones", expresó la escultora guipuzcoana.

Doce localidades



Santurtzi es el pistoletazo de salida para este proyecto que, de momento, llegará a otras once localidades de Euskal Herria además del municipio marinero. Así, la muestra girará por lugares como Beasain, Tolosa, Angelu, Iruñea y Lizarra, teniendo como única parada asegurada en Bizkaia, además de Santurtzi, Zornotza, municipio en la que se expondrá Gaurko Euskal Eskultura a lo largo del mes de junio. "Animamos a todos los vizcainos a que vengan a Santurtzi, o si no, a Zornotza en junio. Creo que van a poder disfrutar de una muy buena exposición y es una gran oportunidad de conocer los trabajos de los escultores vascos", profundizó Olmo. A buen seguro, serán más los lugares en los que se podrá disfrutar de esta exposición en la que el mundo de la escultura vasca no solo se reúne, sino que también se une para mostrar al mundo su alta calidad. "Ahora mismo estamos cerrando el calendario de este año porque la idea de crear esta iniciativa nació en otoño y había muchas salas que ya tenían comprometidos sus espacios para todo 2022", aseguró Olmo.