Las mejores pelis del rock

Algunas son muy conocidas bien por su música, su argumento o su lenguaje cinematográfico, y otras, a descubrir por el público masivo. El cronista musical Xabier Valiño (Cospeito, Galiza) agrupa una selección de ellas en el interesante libro Las 100 mejores películas del rock (Efe Eme), que incluye clásicos de Elvis Presley, The Beatles y The Who, junto a otras más recientes como Small axe, Rocket man o Born to be blue. En todas ellas se conjuga la pasión musical y la pulsión cinéfila de sus autores y del periodista gallego, que ya ha editado nueve libros más, la mayoría ligados a la música.





El libro parte con películas que, a mediados los años 50 del siglo XX, coincidieron con el nacimiento del rock, de la seminal Semilla de maldad a Rock around the clock o King Creole, con Elvis dirigido por Michael Curtiz. Después llegó la experimentación de títulos canónicos como Easy rider, y no tardaron en proliferar los biopics, las óperas rock, los musicales (de Nashville a American graffiti o Hair), y las aproximaciones de directores emblemáticos como Robert Altman, George Lucas o Milos Forman. Ahora, la ya no tan pequeña pantalla también recurre a los relatos rock, muchas veces a través de las plataformas.

En esta obra, Valiño selecciona cien películas y series esenciales de ficción sobre rock. De las más conocidas a obras de culto, entendiendo el concepto rock en su más amplio sentido, ya que incluye también cintas ligadas a la música pop, soul, punk, jazz, heavy metal, country, hip hop, blues, folk, reggae, bluegrass... Y aunque la presencia anglosajona es mayoritaria e ineludible, se incluyen cintas de otras latitudes; de Polonia, Francia, Jamaica, Italia, Canadá, Alemania, Suecia o Rusia. El autor dejó fuera, premeditamente, las realizadas en el Estado español.

Algunas merecen la pena por su banda sonora, otras por su argumento o por su lenguaje cinematográfico, e incluso "las hay que lo reúnen todo". En todas ellas se conjugan de forma conmovedora la pasión musical y la pulsión cinematográfica. "Podían conjugar de forma conmovedora dos de mis pasiones: la música y el cine", explica Valiño. Si le añadimos que las películas también permiten viajar sin moverse de una butaca, entonces suman tres razones inapelables para disfrutar de ellas, explica.

Valiño, autor también de libros previos como Veneno en dosis camufladas,La censura en los discos de pop-rock en el franquismo o Líneas paralelas. 50 portadas esenciales del rock, incluye también en su selección series recientes como las reputadas y de culto Treme o Vinyl.

La selección realizada está basada, en primer lugar, en el criterio subjetivo de creatividad de Valiño respecto a las películas, aunque incluye también el propósito de incluir una por artista aunque no siempre se acabó cumpliendo el propósito. El listado aparecen en orden cronológico, por décadas, "de forma que se fuera apreciando la evolución en el tiempo" y, como decíamos antes, ofrece una selección de filmes producidos por plataformas televisivas, se hayan estrenado o no en cines, ya que "son una realidad incontestable en el panorama audiovisual de hoy", así como series de televisión en las que la música "tuviera un papel preponderante".

Valiño indica que ha intentado minimizar los términos elogiosos en las fichas de cada película, ya que entiende que lo merecen por el hecho de haber sido seleccionadas. Las fichas individuales incluyen datos concretos (dirección, reparto, año de producción...) y la información, comentarios y análisis realizados por el autor del libro, que está a la venta a 21 euros.

En la parte inferior de ambas páginas os dejamos con una selección más corta del centenar de películas que propone la publicación. En este caso, realizada bajo nuestro criterio subjetivo.

Años 60

'A hard day's night' (1964)

Richard Lester la dirigió en 1964, a la gloria de The Beatles, en su etapa fans.

'Easy rider' (1969)

Hito de la contracultura, el hippismo y las drogas, con Dennis Hopper a la dirección desde una Harley con el combustible de 'Born to be wild'.

Años 70

'Caiga quien caiga' (1972)

Peleona y primera película jamaicana de la historia, con Jimmy Cliff al frente, su tema homónimo y una banda sonora reggae majestuosa.

'American graffiti' (1973)

Clásico de George Lucas con unos adolescentes perdidos quemando la noche a ritmo de rock de los 50.

'El fantasma del paraíso' (1974)

Musical desmedido de Brian de Palma sobre un productor musical que firma un pacto con el Diablo.

'Nashville' (1975)

Robert Alman filma la vida de 24 estrellas imaginarias del country –inspiradas en cantantes reales– en la ciudad icónica del género.

'Fiebre del sábado noche' (1977)

John Badham se alió con Travolta y Bee Gees para reflejar a la generación disco meciéndose al ritmo de la banda sonora más vendida de la historia.

'Quadrophenia' (1979)

Franc Roddam filmó la segunda ópera rock de The Who tras Tommy. Se centra en el movimiento mod y Sting tiene un papel principal como actor.

'Granujas a todo ritmo' (1980)

John Landis dejó el terror y se zambulló en el soul y el r&b con este clásico de Dan Aykroyd y John Belushi con participación de Aretha Franklin y Ray Charles.

Años 80

'Pink Floyd. El muro' (1982)

Alan Parker rodó esta megalómana historia conceptual protagonizada por Bob Geldof sobre la vida de una estrella del rock a ritmo del disco The wall.

'This is Spinal Tap' (1984)

Rob Reiner se inventó un grupo de heavy metal y contó su historia ficticia en este falso documental de culto y muy divertido.

'Sid y Nancy' (1986)

Gary Oldman se transmuta en Sid Vicious en esta cinta de Alex Cox sobre el idilio y muerte del Sex Pistol con su pareja. Curiosamente, sin temas del grupo.

'Alrededor de medianoche' (1986)

Bernard Tavernier se atrevió a contar la vida de jazz y jaco de Lester Young con Dexter Gordon. Obra cumbre del jazz, junto a 'Bird', de Clint Eastwood, con Forrest Whitaker como Charlie Parker.

'La Bamba' (1987)

Biopic exitoso del chicano Richie Valens, autor de 'La Bamba', interpretado por Lou Diamond Phillips y que convirtió en estrellas a Los Lobos.

'Mystery train' (1989)

Film de culto de Jim Jarmusch con tres relatos separados pero lazos comunes: la noche, un hotel y Elvis. Aparecen Tom Waits, Joe Strummer...

Años 90

'The Doors' (1991)

Oliver Stone rueda la vida del grupo de Jim Morrison con Val Kilmer como efectivo vehículo. No gustó nada a los supervivientes del grupo.

'Los Commitments' (1991)

Magnífica película de Alan Parker sobre el triunfo de un grupo de blancos –músicos e intérpretes desconocidos– tocando soul y r&b en una Irlanda deprimida.

'Ciudadano Bob Roberts' (1991)

Antes de 'Cadena perpetua', Tim Robbins dirigió esta película satírica sobre un cantante y político de extrema derecha que tiene mucho que ver con Trump.

'Solteros' (1992)

La banda sonora de la generación grunge, con Seattle como escenario y dirección de Cameron Crowe. En su disco solo faltó Nirvana.

'Velvet goldmine' (1998)

Biografía oficiosa del Bowie-Ziggy Stardust filmada por Todd Haynes con Jonathan Rhys Meyers como 'araña de Marte'. Participa Ewan McGregor.

'Alta fidelidad' (2000)

Nick Hornby escribió el libro que Stephen Frears filmó con John Cusack como viejo DJ y amante dolorido en su tienda de vinilos. Pop y penas a raudales.

'Casi famosos' (2000)

Film del periodista Cameron Crowne para narrar su experiencia en el rock de los 70 siendo adolescente. Drogas, amores, excesos, cuernos y música inolvidable.

Siglo XXI

'24 hour party people' (2002)

La historia de Hacienda, club de Manchester, con Michael Winterbottom tras la cámara. Anécdotas, leyendas, píldoras y baile con la generación Happy Mondays.

'Once' (2007)

Músicos callejeros y dañados tocan en las calles de Dublín, se conocen y separan tras un Oscar. Glen Hansard y Markéta Irglová nos enamoraron con 'Falling slowly'.

'Control' (2007)

Debut del fotógrafo Anton Corbijn como director en un film de culto sobre Ian Curtis (gran Sam Riley) y Joy Division. Talento, enfermedad e himnos inmortales.

'A propósito de Llewyn Davis' (2013)

Los Cohen recuperan al cantautor folk de los 60 Dave Van Rock y la escena del Village. Con puntos en común con 'Blaze', film de culto de Ethan Hawke.

'Born to be blue' (2015)

Precisamente Hawke se pone en la maleada piel y trompeta de Chet Baker en este film pequeño pero emocionante que no se estrenó en cines y vimos en Zinemaldia.

'Rocketman' (2019)

Biopic de Dexter Fletcher con un creíble Taron Egerton como un Elton John valiente que aceptó desnudarse emocionalmente, al contrario que 'Bohemian rhapsody', la peli de Queen.

'Small axe' (2020)

Marley y el racismo que sufrieron los antillanos en UK están detrás de las 5 películas televisivas de Steve McQueen. Reggae, crítica y erotismo a espuertas.