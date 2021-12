El bono cultural para jóvenes incluirá 100 euros destinados a consumo digital

Madrid – El bono cultural destinado a los jóvenes tendrá finalmente un tope de 100 euros para consumo digital e incluirá, entre otros, la posibilidad de destinar dinero a las suscripciones de periódicos y revistas. Así lo explicó el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta durante la presentación del Plan de Fomento a la Lectura, anunciando que la medida entrará en vigor el 1 de enero –con los Presupuestos Generales del Estado– pero probablemente "no será efectiva" hasta mayo o junio. No obstante, ha matizado que los jóvenes de 18 años tendrán un año efectivo desde que esté implementada la medida para gastar los 400 euros del bono.

"Hay que tranquilizar a todo el mundo, porque los jóvenes van a poder disponer de esa ayuda y tendrán un año para hacerla efectiva: el bono cultural va a funcionar bien y ha venido para quedarse", añadió Iceta, quien explicó que el "diseño ya está muy acabado y tomará la forma de Decreto, entre finales de enero y mediados de febrero.

El bono cultural incluirá a los sectores culturales "más tradicionales", entre los que ha citado al libro, al cine, las artes escénicas, la música, los espectáculos en vivo, las plataformas on line y la suscripción a diarios y revistas, entre otros. Además, "no se podrá concentrar todo el gasto en un solo sector". Entre ellas, la suscripción a plataformas –que también tendrán tope, aunque no está decidido si por meses o diner– como Netflix, HBO o Spotify, entre otras.

Iceta reconoce que van a "quedar fuera" del bono cultural muchas actividades. "Hubo cierta polémica alrededor de la tauromaquia, pero también se va a quedar fuera la gastronomía, la moda o el diseño: hemos priorizado determinados sectores que creemos que son los que más pueden contribuir a crear pautas de consumo cultural y reforzar otros que se han visto afectados por la pandemia", ha indicado.

Asimismo, en el diseño y elaboración del bono cultural se está estudiando la posibilidad de que se pueda invitar a una persona a actividades como la de los conciertos. "Muchas veces hay consumos que son individuales, como el de un libro, pero en el caso de los conciertos o la cultura en vivo asociamos la posibilidad de poder ir en pareja", ha apuntado.

Por concurso Desde el 1 de enero Cultura ya dispondrá de los 210 millones de euros destinados a esta iniciativa, pero a partir de ahí habrá que buscar a las empresas o instituciones culturales que quieran participar –bajo petición expresa– y, en caso de que haya más de una en determinados sectores, habrá concursos de libre concurrencia.

Además, UIceta adelantó asimismo que se está estudiando la colaboración con alguna empresa de transporte para que los jóvenes que se beneficien del bono cultural puedan tener subvenciones para desplazamientos a estas actividades. "Esto es pensando en toda España, ya que no en todas las ciudades hay la misma oferta cultural y por eso el apoyo a la movilidad".