Euskaltzaindia acerca la historia del bertsolarismo a la Azoka de Durango

La Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, ha presentado este martes, en la Azoka de Durango, una investigación que analiza 200 años de historia social del bertsolarismo desde una perspectiva como fenómeno socio-cultural. El volumen, titulado "Bertsolaritzaren historia soziala. Oihartzuna, eragiletza eta gakoak (1823-2018)" ha sido escrito por el periodista Antxoka Agirre.

Bertsolaritzaren historia soziala. Oihartzuna, eragiletza eta gakoak (1823-2018) ha sido publicado en colaboración con la UPV/EHU y cuenta con un prólogo del profesor, bertsolari y académico correspondiente Jon Sarasua.

En su intervención, Antxoka Agirre ha resumido lo que ha querido reunir en su investigación, un trabajo que recoge "200 años de la historia social del bertsolarismo, partiendo de tres bases: el análisis de la presencia mediática de la disciplina; trazar la historia de la promoción del bertsolarismo; y encuadrar esos dos aspectos dentro de la evolución que ha tenido la cultura popular en Europa".

El autor de la investigación ha añadido durante su intervención que "el bertsolarismo ya ha sido investigado, pero, como aficionado, echaba de menos un trabajo riguroso que explicara el bertsolarismo como fenómeno socio-cultural y eso es lo que he tratado de hacer en este libro".

Por su parte, Jon Sarasua ha afirmado durante la presentación de la obra que "en cuanto tuve ante mis ojos esta tesis, me di cuenta que por primera vez me ofrecían un relato sólido sobre nuestra trayectoria porque no lo teníamos".

El autor del prólogo ha insistido en varios aspectos que resaltan el valor de esta publicación. Por un lado, "ofrece una radiografía de lo que ha sido el mundo del bertsolarismo, una foto de su osamenta".

Por otro, se trata de "un relato para la autocomprensión", según el profesor y bertsolari de Aretxabaleta, que se proyecta desde tres ámbitos, "la evolución de nuestro trabajo de promoción; nuestra historia social y, finalmente, desde la presencia mediática que ha tenido la disciplina durante los últimos 200 años".